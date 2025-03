"Jokića će trejdovati pod jednim uslovom": Denver zna šta bi se desilo da urade ono što su Dončiću

Da li bi Nikola Jokić mogao da bude trejdovan iz Denvera? Postoji samo jedan uslov, koji možda ni Denver ne bi pristao da ispuni.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Svi u NBA ligi iznenađeni su odlukom Dalasa da trejduje Luku Dončića u LA Lejkerse, poslije čega su im kola krenula nizbrdo, tako da se postavlja pitanje - postoji li neki košarkaški superstar koji je nedodirljiv? Čini se da je to prije svih Nikola Jokić koji niti u jednom trenutku karijere nije imao namjeru da napušta Denver u kome se osjećao kao "svoj na svome" od dolaska iz Sombora, sada već davne 2015. godine.

Istog stava su i u Denveru, gdje dobro znaju da imaju najboljeg košarkaša svijeta koji im je donio prvu i do sada jedinu titulu u istoriji, pa tako i Jokićev saigrač Diandre Džordan zna da niko nije ni pomišljao na trejd. Prosto, znaju šta bi se desilo kada bi za to saznali navijači.

"Da li postoji situacija u kojoj bi mogli da trejduju Jokića? Dođavola, ne", rekao je Džordan u podkastu Čendlera Parsonsa, na šta je dodao da bi to moglo da se desi samo ako bi Jokić tražio: "Nisam mogao da zamislim ni da Luka može da bude trejdovan. Ne želim da mi navijači Nagetsa dođu ispred kuće, ali trejd Jokića bi mogao da se desi samo ako bi on htio da ode. Ali, čak i da hoće da ode, ja ga ne bih trejdovao. Ne ideš ti nigdje! Nadam se da se to neće desiti...".

Kako je Jokić mogao da završi u Los Anđelesu?

Nikola Jokić košarkaš Denvera

Jedini trenutak kada je Jokić mogao da ode iz Denvera po samom dolasku u klub. Bilo je to u sezoni 2016/17, kada su Nagetsi igrali istovremeno sa Jokićem i Nurkićem i to nije funkcionisalo, tako da su se LA Klipersi raspitivali za Somborca. Na stolu je bio čak i trejd za Blejka Grifina, ali su iz Nagetsa odustali i zadržai Jokića.

Na kraju je Jokić postao starter na "petici", Nurkić je otišao, a ostalo je istorija. Od tada je Jokić osvojio tri MVP nagrade, a kako igra i ove sezone - neće biti iznenađenje ni četvrta.