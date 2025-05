Sferopulos poslije pobjede spomenuo Davidovca i Bolomboja: Otkrio da li će Zvezda moći da računa na njih do kraja sezone

Trener Janis Sferopulos je iznio prve utiske poslije pobjede svog tima u 27. kolu ABA lige.

Izvor: Screnshoot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Crvena zvezda je pobijedila Studentski centar ubjedljivim rezultatom 105:77 u zaostaloj utakmici 27. kola ABA lige. Poslije meča, trener domaćeg tima Janis Sferopulos iznio je prve utiske o igri svog tima. Grčki stručnjak bio je zadovoljan načinom na koji je njegov tim došao do pobjede, a onda se osvrnuo i na povredu Dejana Davidovca, a onda je otkrio i da se Bolomboj neće vraćati u Srbiju do kraja sezone.

Kad je u pitanju reprezentativac Srbije i njegova povreda, Sferpulos je rekao: "Ne znam, možda se neće vraćati do kraja sezone, možda u posljednjim utakmicama, ne znamo. Prerano je za prognoze", rekao je Janis Sferopulos poslije pobjede svog tima nas Studentskim centrom.

Crvena zvezda je izgledala veoma samouvjereno na terenu, a to je potvrdio i trener Sferopulos. "Čestitam igračima na načinu na koji su odigrali utakmicu. Bili su koncentrisani, a ovo je bila i jedna od naših najboljih utakmica, ako uzmemo u obzir sve segmente igre - napad i odbranu u regionalnom takmičenju. Svi igrači su učestvovali u utakmici, ako pogledamo brojeve - imali smo 30 asistencija i samo šest izgubljenih lopti", započeo je Sferopulos.

"Dodao bih i da je 11 od 12 igrača upisalo asistencije, a to je dokaz o protoku lopte. U odbrani smo uspjeli da ograničimo tim koji postiže preko 80 poena na nizak broj u ovom meču. Ovo je bila dobra utakmica, treba da nastavimo na isti način u posljednjoj utakmici regularnog dijela sezone, a onda idemo u plej-of."

Džoel Bolomboj neće biti dio tima do kraja sezone, te je jedno od pitanja glasili do li će biti u Srbiji do kraja sezone kako bi bio dio tima. "Do kraja sezone će ostati u SAD, to je prvi dio procesa njegove rehabilitacije. Poslije ljeta će biti sa nama", bio je jasan Sferopulos.

Crvena zvezda je igrala sjajno ove sezone u Evroligi kao gostujuća ekipa, zbog čega je to tako? "Mogu da se složim da smo igrali bolje rezultate u gostujućim mečevima, ali ne mogu da kažem da igramo bolje u gostima. Igrali smo dobro i kod kuće, koje smo gubili u tijesnim završnicama, kao protiv Efesa. Taj tim je pobijedio Panatinaikos. Mi smo dobro igrali, ali nismo nagrađeni pozitivnim rezultatom."

Sezona u Evroligi je završena, pa je timovima ostalo više vremena da se pripreme za regionalno takmičenje. Međutim, trener Sferopulos ne vidi to na taj način. "Mi se tokom cijele sezone isto pripremamo. Sad samo imamo više vremena za trening. Kada imate toliko gust raspored, nemate toliko vremena da popravljate detalje. Trenutno igramo bolje i lopta se bolje kreće, a bolji smo i u odbrani. Svako ko trenira može da napreduje", zaključio je trener Zvezde.