Pogledajte kako je Ataman divljao: Isplivali snimci, ovo je pokazivao navijačima

Ergin Ataman je potpuno izgubio živce poslije poraza Panatinaikosa od Efesa.

Izvor: x/printscreen/@canpekerpekcan

Sada imamo i snimke iz hale kako Ergin Ataman bjesni na navijače Efesa. Znamo da turski stručnjak ne voli da gubi, a sada je to dokazao, pošto je u meču u kome je poražen od Efesa morao napolje. Dok je izlazio iz hale pokazivao je dva prsta prema navijačima kluba koji je nekada vodio.

Razlog za to su upravo dvije titule koje je uzeo sa Efesom i to uzastopne. Bio je prvak Evrope sa ovim klubom 2021. i 2022. godine, a očigčedno je htio da pokaže navijačima da to ne poštuju dovoljno. Nije to Turke mnogo zanimalo, pošto su mu na to zapjevali navijačku pjesmu protiv njega!

"Ovdje sam jer se trener Ataman ne oseća dobro. Ispisao je veliku istoriju sa ovim klubom, imao niz ostvarenja i mislim da osjeća da ga neki ne poštuju", rekao je pomoćnik turskog trenera Hristos Serelis kada se pojavio na konferenciji za medije. Pogledajte Atamanovu reakciju:

Yapılan "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratların ardından Ergin Ataman tribünlere tepki gösterdi ve sahayı terk etti.pic.twitter.com/lJwWwohnGo — Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan)May 2, 2025

Oglasio se čak i Atamanov sin

Naravno da smo vidjeli još jedan ljut ispad Dimitrisa Janakopulosa poslije ovog poraza, a oglasio se i Sarp Ataman, sin iskusnog stručnjaka. "Stvari koje sam mislio da ću čuvati do kraja života večeras će mirno provesti veče u đubretu", rekao je on.

Šta je bilo na meču?

Efes je savladao Panatinaikos 85:82 (21:18, 17:15, 22:26, 25:23) i zakazao je majstoricu koja će se odigrati u utorak. Od 18 časova će prvo igrati Monako i Barselona, a onda od 20.45 Panatinaikos i Anadolu Efes. Na Fajnal foru ih već čekaju Olimpijakos i Fenerbahče.