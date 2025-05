"Teško je biti predsjednik Partizana kad je rival Zvezda": Mijailović pričao o mukama u odnosu sa Evroligom

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o planovima za budućnost, ali i o teškoćama u dosadašnjem vođenju kluba.

Izvor: Youtube/ EURO INSIDERS/Printscreen

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o svom mandatu u klubu i planovima za budućnost u podkastu "Euro Insajders", a istakao je da je vrlo teško raditi kada za rivala imate Crvenu zvezdu. Tako dva velika kluba u maloj zemlji su dodatna komplikacija za uprave, prema njegovom svjedočenju.

"Mislim da je zaista teško biti predsjednik kluba koji za rivala ima Crvenu zvezdu. Mi smo za dva ovakva kluba relativno mala zemlja, ljudi u Srbiji se dijele na crno-bijele i crveno-bijele. Biti predsjednik kluba sa tolikim brojem igrača nije lako. Imao sam veliki problem da se dokažem Evroligi, uz pomoć Željka Obradovića sam uspio da to jednostavnije učinim u odnosu kada sam bio sam ili uz nekog drugog trenera. Znao sam da ću sa njegovim potpisom, dobiti određeni kredibilitet u košarkaškim krugovima koji prije toga nisam imao. On je dao zamajac za neke nove sponzore, za ljude koji plaćaju karte i veću finansijsku mogućnost koju smo stekli za ovo vrijeme", rekao je Ostoja Mijailović.

Istakao je da su mu do sada dvije odluke bile najteže, ali se ne kaje. Jedna je prebacivanje iz "Pionira" gde je crno-bijeli tim godinama igrao u "Beogradsku arenu", a druga je opredjeljenje za Evroligu, iako je mnogo članova uprave bilo za prelazak u FIBA tabor i igranje Lige šampiona.

"Najnepopularnija odluka je bila ta da pređemo iz "Pionira" u Arenu zato što je "Pionir" istorijska dvorana za Partizan koja pravi najbolju atmosferu u Evropi. Ljudi nisu znali za Arenu, mali je broj utakmica odigrano tamo. To je bila najteža odluka, a još jedna teška jeste kada je Andrea Trinkijeri otišao iz kluba. Proglašena je pandemija korona virusa, a nama je jedna sedmica nedostajala da završimo regularni dio kako u ABA ligi tako i u Evrokupu. Imali smo prvu poziciju u oba takmičenja i te bi godine uzeli jedan trofej koji bi nas direktno vodio u Evroligu. Takmičenja su suspendovana i rezultati iz te sezone se nisu važili. Poslije toga je cijela uprava željela da igramo FIBA Ligu šampiona kako bi kaznili Evroligu. Bio sam na prekretnici, moj Upravni odbor me preglasao, međutim da sam tada donio takvu odluku, Partizan danas ne bi igrao Evroligu sigurno i to bi bila pogrešna odluka", rekao je Mijailović.

Ostoja Mijailović o Partizanu Izvor: YouTube/EURO INSIDERS

(MONDO, Euro Insiders, N.L.)