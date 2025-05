KSS se oglasio o sahrani Dragana Labovića: Bivši košarkaš će počivati u rodnom gradu

Košarkaški savez Srbije otkrio kada i gdje će biti sahranjen Dragan Labović.

Preminuo je košarkaš Dragan Labović - bivši seniorski reprezentativac Srbije, jedan od najtalentovanijih evropskih igrača u svojoj generaciji, ali i bivši najbolji strijelac ABA lige. Labović je preminuo u rodnom Prokuplju, nakon srčanog udara koji je imao u petak uveče, a vijesti o njegovoj smrti potresle su srpsku i regionalnu košarku u subotu ujutru.

Kako je saopštio Košarkaški savez Srbije, Dragan Labović će biti sahranjen na groblju u Prokuplju, u ponedjeljak u 12:00 časova. Očekuje se da proslavljenog košarkaša isprate brojni zvaničnici srpske košarke, njegovi nekadašnji saigrači i rivali, kao i predstavnici klubova za koje je igrao. Biće to posveta njegovom ogromnom doprinosu srpskoj košarci, posebno u mlađim reprezentativnim kategorijama - kada je bio jedan od najboljih igrača na svijetu.

Ko je Dragan Labović?

U klupskoj karijeri nosio je dres FMP Železnika, Borca iz Čačka i brojnih inostranih klubova - od Njemačke, preko Rusije, Poljske, Turske, Libana, Rumunije i Finske do Sjeverne Makedonije. Dva puta je osvojio Kup Srbije sa ekipom iz Železnika, po jednom je osvajao Kup Rusije i Kup Sjeverne Makedonije, a tokom karijere dobio je i niz individualnih priznanja. Bio je MVP Kupa Srbije 2007. godine, najbolji strijelac ABA lige 2009. godine i MVP Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Sa mlađim kategorijama reprezentacije osvojio je četiri zlatne medalje - predstavljajući Srbiju i Crnu Goru stigao je do zlata na Evropskim prvenstvima do 16, 18 i 20 godina, dok je u dresu Srbije osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

