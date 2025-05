Na prvom treningu vidio Jokića i rekao gazdi: "Ne znam ko je debeli ružni klinac, ali biće najbolji"

Kako je Majk Miler "prorekao" sudbinu Nikole Jokića u Denveru poslije prvog treninga? Čim ga je vidio u Denveru rekao je gazdi kluba da je poseban.

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Uoči večerašnje majstorice Oklahome i Denvera (21.30) vidjeli smo da mediji u SAD sugerišu da "Nikola Jokić više nije isti" i da se "promijenio poslije 10 godina u NBA ligi" što je naravno ipak sasvim prirodno posebno kada prođete put od 41. pika na draftu do najboljeg igrača svijeta.

Upravo o tim počecima Nikole Jokića govorio je njegov nekadašnji saigrač Majk Miler koji nije ni znao za njega dok ga nije vidio na prvom treningu u Denveru. U jednom podkastu, Miler je ispričao da je odmah "vidio nešto".

Kako je rekao Jokić u tom trenutku nije izgledao kao profesionalni košarkaš, ali je odmah gazdama kluba saopštio da će u njemu dobiti košarkaša za budućnost: "Potpisao sam ugovor u Denveru. Stigao sam u trening kamp dva dana kasnije na trening jer sam imao otkupnu klauzulu od Portlanda. Trening se završava polako, a momci iz uprave dolaze i pitaju: 'Pa šta misliš o ovom timu?' Ja kažem: 'Ne znam ko je taj debeli ružni klinac, ali on je vaš najbolji igrač'", uz osmijeh je sada ispričao Miler.

Mike Millers first time seeing Jokic is so good@PardonMyTakepic.twitter.com/qebNhFZn8I — Big Cat (@BarstoolBigCat)May 16, 2025



"Jokić je kao 'Matriks' kada su u pitanju njegove ruke. Čitava igra se zamrzne", slikovito je objasnio Majk Miler šta je prvo vidio kod mladog Jokića: "Nikada ranije nisam vidio mladog igrača da to radi, a onda nije igrao do pola sezone jer su imali Nurkića tamo. Bio je to mlad, perspektivan tim. Rekao sam Melounu: 'Morate da pustite tog tipa da raste ili se nekoga riješite'".

"On je najbolji i toliko je prokleto dobar u košarci", poručio je nekadašnji NBA košarkaš koji se nije dugo zadržao u Nagetsima, ali bio je u pravu kada je savjetovao trejd Nurkića.

Nikola Jokić Majk Miler i Karl Entoni Tauns

Izvor: Hector Acevedo / Zuma Press / Profimedia

Svaki put kada čujete "Džoker" za Nikolu Jokića, morate znati da je za to "kriv" Majk Miler. Mučio se da izgovori njegovi ime i prezime, uz to mu se dopalo i kako je duhovit, tako da je Somborac za čitavu svlačionicu tokom 2015. godine postao "Džoker" i to se do danas zadržalo.

"Trebalo je da zaštitim taj nadimak, da uradim 'trejdmark', loš poslovni potez", nasmijjao se Miler u jednom intervjuu, a Jokić je to prihvatio pa se skoro i obukao kao "Džoker" iz Betmena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!