Još jedan veliki klub bježi iz Evrolige: Hoće u FIBA Ligu šampiona, otvara se put za Zvezdu i Partizan

Valensija navodno razmatra da napusti Evroligu i da pređe u FIBA Ligu šampiona, kao što je uradila njemačka Alba.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Alba je donijela odluku da napusti Evroligu i da pređe u FIBA Ligu šampiona, a istim putem mogla bi da krene i Valensija. Španski tim, prema navodima lokalnog lista "Las Provincias" razmatra da napravi takav potez i da promijeni takmičenje.

Nema još uvijek zvaničnih potvrda o toj temi, ali spomenuti portal navodi da FIBA vodi razgovore sa klubovima povodom novog projekta sa NBA ligom i da je među njima i Valensija koja još uvijek ne zna da li će igrati u Evroligi ili Evrokupu.

Poslije odustajanja Albe i svih promjena, očekuje se da će Valensija da da bude među klubovima koji će dobiti trogodišnju evroligašku licencu. Naravno, glavni uslov za to je da španski klub zaista to želi. Da li će krenuti novi egzodus iz Evrolige ili ne? Ostaje da se vidi u narednom periodu, ali ako se to dogodi, dodatno bi se otvorila vrata za Partizan i Crvenu zvezdu za elitno takmičenje. Inače, dres Valensije nosi i srpski reprezentativac Stefan Jović.