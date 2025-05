Mirotiću ispala lopta, njegov tim izgubio trojkom za infarkt: Igrači Armanija se hvatali za glavu kad je ušla

Amerikanac Majls Kejl dao neverovatnu trojku za pobjedu Trenta protiv Armanija u plej-ofu italijanske lige

Izvor: Twitter/IacopoDeSantis

Armani je izgubio od Trenta 67:70 u drugom meču italijanskog plej-ofa, trojkom kakva se ne viđa često. Postigao je Amerikanac Majls Kejl, nakon što je najbolji igrač Armanija Nikola Mirotić izgubio loptu pri neriješenom rezultatu.

Kejl je šutirao jednom rukom, podigavši je praktično sa svog koljena i pogodio je za konačnih "plus 3" za svoj tim i za izjednačenje u seriji 1-1. Do tog trenutka on je ubacio pet poena i šutirao iz igre 2/7, ali je ona odlučujuća lopta ipak ušla. Pogledajte taj šut.

MYLES CALE! Buzzer beater, Trento defeats Olimpia Milan to tie the playoff series at 1-1.pic.twitter.com/lPIANjk3cK — Iacopo De Santis (@IacopoDeSantis)May 19, 2025

U Trentu je najefikasniji bio Kvin Elis sa 17 poena, Džordan Ford ubacio je 14, u Armaniju su najefikasniji bili upravo Mirotić i Dijego Flakadori sa po 13 poena. Na kraju je Mirotić ispao tragičar, uz pretpostavku da je u kobnom trenutku pokušao da iznudi prekršaj.

Plasman u polufinale plej-ofa izboriće tim koji prvi ostvari tri pobjede, a ovaj par se "ukršta" sa četvrtfinalnim parom koji čine Virtus i Venecija.

Ko je Majls Kejl? Igrao 5 godina na koledžu

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Američki košarkaš Majls Kejl (26) igrao je košarku na koledžu Siton Hol, postizao je i po 30 poena (protiv Džordžtauna), a zbog vanrednih okolnosti usled pandemije virusa ostao je i petu godinu na koledžu. Potom je pokušao da se nametne u razvojnom timu Šarlot Hornetsa, pa odlučio da gradi profesionalnu karijeru u Evropi.

U decembru 2022. stigao je u Belgiju i potpisao za Limburg junajted, dok je u junu 2024. potpisao za Trento.

Kejl je svojevremeno igrao i za reprezentaciju Sjedinjenih Država 2019. godine na Panameričkim igrama u Peruu, kada je učestvovao u osvajanju bronze.

Amerikanac iz savezne države Delaver u stanju je da pokriva pozicije "dva" i "tri" i prosječno postiže po 11,4 poena ove sezone u dresu italijanskog tima.