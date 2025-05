Lebron kao da ne želi da Luka dobije pojačanje: Lejkersi produžavaju ugovor "kralju", kako to utiče na Dončića?

Lebron Džejms potpisaće novi ugovor sa Lejkersima, ali to bi značilo da tim iz Los Anđelesa neće imati mnogo mogućnosti da dovede još nekog dobrog igrača koji bi pomogao Luki Dončiću na terenu.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Lebron Džejms je jedan od najboljih košarkaša svih vremena u NBA ligi. Međutim, pozne igračke godine, a već ih ima 40, nagovještavaju da je kraj igračke karijere blizu. Pa opet, Lebron važi za poželjnog igrača i posljednje informacije američkih medija potvrđuju da će ostati dio ekipe Lekjersa i naredne sezone, ali kako to utiče na Luku Dončića?

Lebron prosječno bilježi 24,4 poena, 7,8 skokova i 8,2 asistencije, što je zaista zavidna statistika. Zek Bikli novinar "Bleacher Report" prenio je da će Lejkersi zadržati Lebrona i sa njim potpisati novi dvogodišnji ugovor vrijedan 105 miliona dolara. Naime, Lebron ima mogućnost da odigra i narednu sezonu, prema pređašnjem ugovoru, za 52,6 miliona, ali pretpostavka je da će jedan od najboljih igrača svih vremena odbiti tu opciju i staviti paraf na novi ugovor.

Postoje brojne mogućnosti - Lebron Džejms bi mogao da jasno stavi do znanja da je naredna sezona njegova posljednja, pa bi u tom slučaju "jezeraši" dobro naplatili svaki meč u kojem "kralj" igra. To posebno uključuje i Ol-star utakmicu koja je najavljena u Los Anđelesu. Takođe, postoji i mogućnost da Lebron želi da zaigra i sa drugim sinom u NBA, međutim, Brajs Džejms ne bi mogao da se pridruži tati prije drafta 2026, pa bi to značilo da Lebron još neće u penziju...

Šta ovo znači za Luku Dončića?

Lejkersi su iznenada i potpuno neplanirano uspjeli da dovedu Luku Dončića. Naravno, plan je da se tim u budućnosti gradi oko Slovenca, ali to bi moglo da predstavlja finansijski problem za "jezeraše". Lebron Džejms, navodno ne želi da prihvati smanjenje ugovora, mada "kralj" zarađuje više novca van terena nego od NBA plate, ali jednostavno ne pristaje na tu opciju.

Da bi u tim Lejkersa stiglo neko iole pristojno obećanje, "jezeraši" će ozbiljno morati da razmisle o narednim koracima. Plan je da Luka Dončić dobije saigrača sa kojim bi mogao da korača na NBA prstenu, ali Lebron ni najmanje ne pomaže u tom procesu. Ipak, jasno je da je i sam Džejms svjestan da je tim loše regrutovan, pošto je poslije ispadanja iz plej-ofa rekao da to nije ekipe koja je konkurentan za osvajanje šampionata.