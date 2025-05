"Poslije toga će se sve znati": Ostoja Mijailović progovorio o pregovorima Partizana i Evrolige i uslovima

Ostoja Mijailović pričao je o pregovorima Partizana i Evrolige i otkrio detalje. Poslije fajnal-fora bi više trebalo da bude poznato...

Izvor: MN PRESS

Partizan želi u Evroligu i od toga ne bježi, potvrdio je to Ostoja Mijailović. Cilj je da se nađu u elitnom takmičenju i trenutno se vode pregovori oko trogodišnje licence. U medijima se pojavila informacija da je cijena toga pet miliona evra. O svemu tome je prvi čovjek crno-bijelih pričao otvoreno.

Gostovao je u podkastu kod "Luke i Kuzme" i pričao o pregovorima koji su u toku. "Mi smo imali ponudu FIBA prije četiri-pet godina kada je korona prekinula sezonu, dobili smo ponudu da igramo Ligu šampiona, finanijski je bila kvalitetna. Odlučio sam da igramo Evrokup i da nastavimo saradnju sa Evroligom, ostali smo i pokazali sm da smo vjeran partner. Ovo mora da bude dvosmjerna ulica, da treba da postoji poštovanje sa obje strane", počeo je Ostoja Mijailović.

Uslijedilo je pitanje o ponudi od pet miliona evra, nije htio da potvrdi da je ta cifra u pitanju, mada nije ni demantovao. "Informacija treba da bude relevantna da bismo pričali o tome, ne mogu da pričam o medijima. Da ne pričam o pojačanjima koje su mediji doveli, ostali bismo ovdje do pet ujutru. Imamo komunikaciju sa Evroligom, ne mogu da kažem da nismo uvaženi i poštovani. Moramo da imamo prihode od TV prava i reklama i prenosa i marketinška prava. Mora u isto vrijeme da poštuje obaveze. Mi nemamo licencu, imamo specijalnu pozivnicu, nama je bitno da postoji na duži period, da možemo da planiramo. Prvo da vidimo koliko treba da zaradimo."

Jedna od informacija je i da Partizan i Zvezda u tim pregovorima nemaju zarade od TV prava. "Nije istina da nema TV prava, nego mi nismo došli do toga. Postoji interakcija na dnevnom nivou. Partizan je veliki klub, imamo konferencijske pozive oko dva puta nedjeljno. Imamo poštovanje."

"Kad će se znati? Poslije F4 Evrolige"

Izvor: Youtube/ EURO INSIDERS/Printscreen

Više puta je insistirao na tome da ne može da priča detaljnije o tome jer se vode pregovori. "Ne možemo da se nadamo dok ne potpišemo ugovor. Dok ne dobijemo prihvatljive uslove i odemo pred Upravni odbor, potpišemo ugovor i idemo u obligaciju, kada je to završeno."

Ipak, otkrio je da postoji rok i da će sve da bude poznato poslije fajnal-fora Evrolige koji se održava ovog vikenda u Abu Dabiju. "Nakon fajnal-fora će se znati više. Neću ići tamo. Bio sam u Australiji, idem u Kinu za sedam dana."

"Koja je cijena?"

Vidi opis "Poslije toga će se sve znati": Ostoja Mijailović progovorio o pregovorima Partizana i Evrolige i uslovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Opet je bilo pokušaja da se sazna informacija o tačnoj cijeni i da li je to zaista pet miliona evra. "Možda bude i veća cijena, možda nećemo da prihvatimo, možda idemo u FIBA, možda bude nešto drugo. Ljudi su rekli jednu cijenu, mi smo rekli ne, naša ponuda je ova, oni su dali kontra-ponudu, mi smo na to odgovorili ponudom. To su pregovori."

Završio je sa jasnom porukom i slikovito je uporedio to sa igranjem karata. "Ako je Partizan imao džokera da isplati porez, da plati dugovanja, onda će imati džokera i za pregovore. Ako dođemo u situaciju da Partizan bude degradiran u pregovorima i stavljen pred svršen čin sa nekorektnom ponudom i neizdrživim sistemom, ja to neću da dozvolim. Ja bih volio da igramo besplatno", zaključio je Ostoja Mijailović.