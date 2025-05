"Ni Obradović ni ja nismo veći od Partizana": Ostoja se usred emisije naljutio zbog jednog pitanja o Željku

Ostoja Mijailović pričao je o Željku Obradoviću i Partizanu i o situaciji u klubu. Došlo je do rasprave u emisiji zbog jednog pitanja.

Prvi čovjek KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u podkastu kod "Luke i Kuzme" i dotakao se mnogih stvari, poput licence Evrolige, dok je takođe govorio i o povratku Željka Obradovića u klub koji je promijenio sve u crno-bijelom taboru. Ipak, ističe da pojedinac nije zaslužan za ovo što je danas Partizan.

"Željko Obradović je donio popularnost klubu, doveo navijače na tribine i tako dalje, ali su došli članovi UO i iz svog džepa stavili sedam miliona evra na sto. Mi smo napravili budžet i kao tim ljudi smo došli do rezultata. Nije ga na kraju napravio sam ni Ostoja Mijailović, ni Željko Obradović, ni samo UO, ni samo država, kao ni navijači, sponzori... Zajednički tim i zajednička vizija", naglasio je Ostoja Mijailović.

"Željko Obradović kada je došao u Partizan, moja vizija je bila da napravimo veliki projekat. Nije on sa ulice onako došao u klub. Dobio je obećanje za budžet, kvalitetan ugovor za njegov rad, uslove, sve je obezbijeđeno, redovne plate, autobus, oprema, teretana... To je sve neko uradio, pa nije Željko Obradović svojim dolaskom donio sve to. Donio je veliki komad, ali postoje i neki drugi ljudi", htio je da objasni predsjednik Partizana koji ostaje i pri stavu da klub nije bio ni blizu toga da se ugasi prije nego što je 2021. došao najtrofejniji trener Evrope.

"Ne mislim da je Željko Obradović spasao klub od gašenja. Ne bi se klub ugasio ni da sam ja otišao, neko drugi bi došao i sjeo na moju poziciju. Kad je Željko došao, dug je smanjen na polovinu u odnosu na onaj iz 2017. godine. Ne bi se ugasio klub da nije", došao Željko Obradović.

"Rekao sam kako nemam opciju i ako Željko ne dođe, idem iz kluba, nisam rekao da bi se klub ugasio. Klub bi se ugasio 2017. godine, da nismo došli, bio bi danas kao VK Partizan. Niko ne može biti veći od Partizana, ni Kićanović, ni Obradović, ni Ostoja, ni Divac, Paspalj... Partizan je iznad svih, niko ne može biti veći od kluba", zaključio je on.