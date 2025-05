"Neću da umrem dok Luka ne dođe": Stojan pješke stigao na Kosovo, da bude posljednji Dončić u rodnom selu

Luka Dončić vodi porijeklo sa Kosova i Metohije, a njegov deda Stojan je sada jedini preostali Dončić u rodnom selu Biči.

Luka Dončić je sada jedan od najpoznatijih sportista svijeta, a njegova priča je zapravo počela na Kosovu i Metohiji. Reprezentativac Slovenije je dospio u Sloveniju zato što je njegov deda Srbobran Dončić iz sela Biča kod Kline pošao "trbuhom za kruhom" u Sloveniju, a danas Srbobranov rođeni brat jedini čuva ime Dončića u rodnom selu.

Ekipa emisije "Oko" posjetila je Lukinog deda-strica, jedinog preostalog Dončića u selu Biča, sedam kilometara od Kline u Pećkom upravnom okrugu. U rodnom mjestu pjesnika Miloja Dončića, Stojan je pričao o porijeklu, napadima, nedaćama, ali i o Lukinom prvom košu.

"Prije '99 bilo je negdje oko 80 Dončića, a ukupno je selo imalo 130-140 porodica. Dončići su autohtoni. Nemamo neki pisani trag, ali tu negdje od krstaških ratova pa nadalje", rekao je Stojan Dončić.

Lukin prvi koš je na Kosovu

"Bio je, da kako da ne. Mali dok je bio, vrlo mali bio je tu. Poslije nisu dolazili. Evo taj koš na kapiji prvi, to je zbog njega napravljeno. Ja sam pravio, lično", rekao je deda Stojan i pokazao na koš koji, iako zarđao i dalje stoji. Na njemu je prve košarkaške korake napravio Luka.

Jednom prilikom je rekao da neće da umre dok ne vidi Luku kako postiže poene na upravo tom košu. Za sada mu to deluje nerealno, ali ne gubi nadu. "To sam rekao, ali ne vjerujem da će da se obistini... Teško. Znate on je jedno vrijeme imao zabranu. Jedno vrijeme je bila priča da on dođe ovdje, da posjeti, međutim ja sam dao tu izjavu. Ovi njegovi menadžeri kad su čuli odmah su stopirali jer nije sigurno da dođe na Kosovo, zbog bezbjednosti. Tad sam rekao: 'Kakva demokratija, kad čovjek ne može da dođe'.

Istakao je da je putovanje Dončića u Sloveniju zapravo bilo ekonomska migracija. Jednostavno deda Srbobran Dončić je otišao da zaradi za život i obreo se u Sloveniji na granici.

"Mi smo Dončići sad u zadnje vrijeme poznati po tome, po Luki koji je sportista. Mada imamo mi još sportista u ovom selu koji su profesionalci. Luka je odavde, u ovoj kući je rođen njegov deda Srbobran. Moj rođeni brat. On je tada što ono kažu trbuhom za kruhom otišao za Sloveniju i tamo se zaposlio na carini. Inače je on završio Višu pedagošku. Tamo je počeo da radi na carini i da živi", istakao je on za "RTS".

Dončići po ženskoj strani talentovani za sport

Nije Luka jedini Dončić koji je talentovan za sport. Njegov otac Saša je bio odličan košarkaš, reprezentativac Slovenije i bivši igrač Pivovarne Laško, Krke, Slovana, Olimpije i Sloge iz Kraljeva.

"Moji unuci, od sinova Veljko i Mateja su vaterpolisti. Veljko već igra za Radnički iz Kragujevca i obojica su reprezentativci Srbije. Ja sam jednom izjavio, pitao sam se otkud da smo u cijeloj porodici bliži sportu i šalio sam se jednom pričom sa majkom. Kaže ona meni: 'Sine, pa i ja sam sportista. Ja sam uvijek bila prva kad smo se igrale kao djevojčice'", rekao je Stojan Dončić.

"Albanci hoće da kažu da je njihov"

Kao i Deni Avdija i Luka Dončić ističe svoje srpsko porijeklo i poreklo sa Kosova i Metohije, a bilo je pokušaja da se to prisvoji. Ipak Stojan Dončić je u tome odbio da učestvuje.

"Bilo je tu dolazili su Albanci nekoliko puta, ja nisam htio da razgovaram. Oni sad idu tim političkim smjerom da on vodi porijeklo odavde, on je stanovnik Kosova. Hvale se time, kao što se Hrvati hvale sa Nikolom Teslom. Pa nije on Hrvat, on je Srbin. To tako i ovi...", ispričao je on.

Došao na Kosovo pješke i neće da ide

"Bio je organizovan povratak, to je išlo preko Crvenog krsta i Vlade Republike Srbije. Međutim ja nisam mogao da se vratim jer sam imao zabranu povratka, pa sam dva puta pješice dolazio iz Zubinog Potoka do ovdje. Ja sam tu ilegalno bio gore-dole i na kraju sam 2011. godine ilegalno pravio kuću. Nisam donaciju dobio ni od Srbije ni od Kosova.

Ja sam diplomirani inženjer, za mene je imalo posla. Ali tu mi je otac, tu mi je majka, tu mi je cijela porodica, a drugo vi ne znate da smo moj brat i ja kupili ogromnu zemlju tu. Negdje preko 30 i nešto hektara smo kupili 1981. godine. Tada smo platili 155.000 maraka, to je kao sad 1.500.000 evra. Imamo cijeli kompleks zemlje, sve smo uložili tu, a sad je nažalost to u korovu. To me boli i hoću da ostanem.

Mali broj ljudi će da se odluči da ovdje umre. Većina kad umre nosi se u Srbiju, a ja kažem da to nije dobro. Neki kažu sutra kad umreš djeca ti nisu tu, neće niko da te obiđe. Ne mora niko da me obiđe, ja i neću da pijem kafu nigdje. Neko mora da ostane, tako je i za vrijeme Arsenija Čarnojevića ostalo nekoliko ljudi ostalo, pa se namnožilo, Mora jedna generacija da propati", kaže za "RTS" Stojan Dončić.