Gudurić ogrnuo srpsku zastavu, Željkov kum mu predao pehar: Baš Gudura morao da ga podigne, jer njemu pripada

Kapiten Fenerbahčea Melih Mahmutoglu predao Marku Guduriću trofej Evrolige, jer ga je zaslužio i donio.

Izvor: TV Arena sport

Srpski as Marko Gudurić ubacio je velikih 19 poena u finalu Evrolige protiv Monaka i pogurao Fenerbahče ka evropskoj tituli. Uz Najdžela Hejs-Dejvisa, strelca 23 poena i MVP-a finala, bio je igrač odluke, a poslije utakmice je dobio trofej Evrolige i podigao ga umjesto kapitena.

Iako je Melih Mahmutolu kapiten, on na ovom Fajnal-foru nije bio dio tima, pa je predao Guduriću tu čast da kao heroj finala i kao igrač sa najdužim stažom u timu podigne trofej. Gudura se ogrnuo srpskom zastavom i podigao trofej na oduševljenje ekipe i navijača.

Kako je Gudurić donio trofej?

Kada je na minut do kraja Marko Gudurić pogodio prelomnu trojku sa osam metara uz visok luk, dvorana je eksplodirala. Bio je to njegov 19. poen, za vođstvo 74:64 i za njegovu prvu evroligašku titulu u karijeri.

U najvažnijim trenucima ubacivao je trojke, pogađao poslije teških prodora, uz zvuk sirene, na isteku napada i sve vrijeme je imao šampionski mir. Odigrao je meč za pamćenje i poslije toga priznao da je ovakav uspjeh sanjao od kada zna za sebe.

"Za ovo sam radio cijelu karijeru, cijeli život"

Izvor: TV Arena sport

"Ovo je taj trofej koji sam čekao čitave karijere i radio za to. Teško je reći nešto u ovom trenutku, samo ponos i sreća i to je to, to je sve što mogu da kažem u ovom trenutku", kazao je on nakon što je ubacio 70 odsto šuteva iz igre.

"Igrali smo protiv velikog tima na najvećoj sceni, sjajan defanzivni tim, stvar je u pripremi da nađemo naše pozicije na terenu i da pokušamo da ih iskoristimo", dodao je on.

Koliko je sanjao da bude ovdje?

"Od kada sam bio klinac, od kada mogu da se sjetim, možda i svih 30 godina."

Kako pamti svoj posljednji šut, trojku za 74:64 na 1:05 minuta do kraja?

"Stvar je u timu, svi ovi momci... Zaista smo tim i to stalno naglašavam. Ovo je timska pobjeda, ali veoma sam srećan i ponosan i zahvalan Bogu", dodao je heroj Fenerbahčea.

Ko je Melih Mahmutoglu, kapiten i kum Željka Obradovića

Izvor: X.com/Screenshot

Mahmutoglu (35) je dugogodišnji pouzdani trojkaš Fenerbahčea, koji je u Feneru još od 2013. godine. Bio je dio šampionskog tima i 2017. godine pod vođstvom Željka Obradovića, koga je pozvao da mu bude kum na svadbi 2021. godine.

"On je najbolji šuter na svijetu", govorio je kroz osmijeh Bogdan Bogdanović, takođe dugodišnji Mahmutogluov saigrač, ističući koliko je precizan turski veteran. Ipak, ove sezone nije imao ulogu u ekipi i nastupio je samo u šest mečeva, jer je ipak na zalasku karijere.

I on i cijeli tim Fenerbahčea dugo će slaviti ovaj uspjeh i pehar na čiji je trijumf Gudurić stavio ogroman pečat.