Ništa od povratka u Crvenu zvezdu: Marko Gudurić oblači Armani za velike pare

Srpski bek Marko Gudurić nastaviće karijeru u Armaniju.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Marko Gudurić na leto će postati košarkaš Armanija, najavio je "Meridian sport". Heroj pobjede Fenerbahčea u finalu Evrolige protiv Monaka dobio je veliku finansijsku ponudu koja se ne odbija i kojoj po svemu sudeći ne mogu da pariraju ni njegov aktuelni tim, ni Crvena zvezda, u kojoj je ponikao i koja bi ga rado vratila.

"Italijanski stručnjak, zajedno sa moćnim sponzorom, Armanijem, poslao je ponudu koja se teško odbija", objavio je isti izvor, a da je zaista realno da će Gudurić u Italiju nagovijestio je i njegov agent, Miodrag Ražnatović. On je na društvenim mrežama objavio popularnu pjesmu "Sara perke ti amo" i raspalio maštu navijačima Armanija, odnosno Olimpije Milano.

Armani decenijama čeka uspjeh u Evroligi

Milano je trostruki prvak Evrope, ali je posljednju titulu osvojio davne 1988. godine, ali je od tada samo dva puta odlazio na Fajnal-for Kupa šampiona ili Evrolige. Prvi put je to bilo 1992. godine, kad je Partizan postao šampion u Istanbulu trojkom Saše Đorđevića, a drugi put je to bilo 2021, kada je bivši kapiten Partizana Kevin Panter u završnici meča promašivao šuteve za plasman u finale protiv Barselone.

Italijanski tim je ove sezone bio 11. na tabeli, prvi ispod crte za plasman u plej-in, prethodne je bio 12, kao i sezonu prije toga. U takvoj situaciji, očigledno je da je pod vođstvom trofejnog trenera Etorea Mesine ovog proljeća napravljen novi plan za napad na sami vrh, a on podrazumijeva i Gudurićev dolazak.

Gudurić odlazi kao junak Fenerbahčea

Trojka za "ovjeru" pobjede protiv Monaka u finalu Evrolige potez je koji navijači u Istanbulu nikad neće zaboraviti srpskom asu.

U stilu Vasilisa Spanulisa, trenera protivničkog tima, šutirao je u posljednjim trenucima meča i postigao jedan od najznačajnijih koševa u istoriji kluba.

Kapiten Fenerbahčea Melih Mahmutoglu prepustio je Guduriću da podigne šampionski trofej i učinio je to ogrnut srpskom zastavom, za vječnu uspomenu i na zadovoljstvo ljubitelja košarke u Srbiji. Taj trenutak bio je kruna Gudurićevog boravka u klubu za koji je igrao najduže u karijeri, čak sedam godina. Prvu epizodu imao je od 2017. i dolaska iz Crvene zvezde, pa do selidbe u NBA ligu 2019. Potom je drugu započeo poslije kratkotrajnog boravka u Sjedinjenim Državama, 2020. godine. i ona traje do danas.

U dresu Fenera Gudurić je uz Evroligu osvojio i tri titule prvaka Turske i tri Kupa Turske. U Armaniju su spremili veliki novac da to isto čini i u njihovom dresu.

