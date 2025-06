"Nedopustivo i prizemno vrijeđanje Kalinića i Sferopulosa": Zvezda oštro reagovala, stala u njihovu zaštitu

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem zbog navoda o treneru Janisu Sferopulosu i igraču Nikoli Kaliniću.

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem povodom medijskih navoda vezanih za trenera tima Janisa Sferopulosa i košarkaša Nikole Kalinića nakon kraja sezone u ABA ligi za crveno-bijele. Tim sa Malog Kalemegradana poražen je u polufinalnoj seriji ABA lige od Budućnosti, a u dvije od tri utakmice Nikola Kalinić je bio suspendovan.

Razlog za suspenziju bila je njegova reakcija kada je do njega u dvorani "Morača" iz publike doletio jedan predmet, a on ga je vratio u publiku. U saopštenju se navodi da je suspenziju on najteže podnio, a navode se i njegova dostignuća u karijeri.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u cijelosti, bez ikakvih skraćivanja.

"Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Nikola Kalinić i trener Janis Sferopulos spomenuti su u srijedu uveče u izuetno negativnom, ružnom i nedopustivom kontekstu u „autorskoj“ emisiji Dejana Anđusa na TV Arenasport. KK Crvena zvezda Meridianbet reagujući na brojne kritike javnosti, posebno kada su neopravdane kao što je ovdje slučaj, uvijek će stati iza svog igrača, ukoliko nekad napravi grešku izazvanu u bilo kakvim okolnostima, pa i u okruženju dvorane u Podgorici.

Neigranje Nikole Kalinića je najteže palo našem igraču. Svi koji rade u KK Crvena zvezda to znaju i vide, počev od saigrača, trenera i naših navijača. Nikola je nebrojeno puta na terenu i djelima pokazao da je pobjednik! Karakter pobjednika je nekada teško kontrolisati, čak i kada je za sve, pa i za njega samog, ishod negativan.

Sve one, uključujući i najsvježiji primjer, koji sebi daju za pravo da komentarišu Nikolu Kalinića i Janisa Sferopulosa, na negativan i najprizemniji način, a ne razumiju se u košarku ni najmanje, dužni smo da podsetimo: Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić nastupao je za Crvenu zvezdu u 3 mandata, Spartak iz Subotice, Novi Sad, Vojvodinu, Fenerbahče, Valensiju, Barselonu... Osvajač je Evrolige, 2 puta šampion Srbije, 2 puta osvajač titule regionalnog prvaka, 3 puta osvajač Kupa Radivoj Korać, trostruki osvajač lige i kupa sa Fenerbahčeom...

Košarkaš koji je nastupao za reprezentaciju i odazivao se uvijek, nastupao na svim najvećim turnirima i osvojio četiri medalje - bronza sa Univerzitetskom selekcijom 2013. godine, srebro na Mediteranskim igrama iste godine, srebro na svjetskom šampionatu 2014. godine i srebro na Olimpijskim igrama 2016. godine! I prije svega, Nikola je svojim odnosom, radom i svojim zaslugama napravio sve ovo u karijeri!

Iznijete su neistine:

- Nikola Kalinić nije isključen na prvoj utakmici polufinala ABA Lige;

- Nikola Kalinić nije uopšte ušao u sukob sa sudijama, a najmanje “nasrnuo” na iste;

- Nikola Kalinić je kažnjen potpuno neprimjereno zbog vraćanja predmeta kojim je publika u Morači gađala njega i saigrače.

Nikola Kalinić je reagovao na uvrede i nesportsko ponašanje publike, koja to radi decenijama. Publike koja je u prošlosti uletala na teren i prijetila igračima, koja je na najgnusniji način vrijeđala sve prvotimce našeg Kluba, sam Klub… O ličnim uvredama dotičnog “novinara” ne treba trošiti riječi, već će Klub reagovati na adekvatan način i zaštititi svog igrača, koji je mnogo donio i Klubu i reprezentaciji u prošlosti, kao i trenera koji je već Klubu donio četiri trofeja i proglašen je za najboljeg trenera SD Crvena zvezda u godini jubileja, kroz pravne i legalne tokove.

KK Crvena zvezda Meridianbet smatra da ovakvi ispadi i "emisije" nemaju mjesta na kanalima medijske kuće takvog ugleda i renomea, koja je sinonim za sport i sportske događaje. Istovremeno molimo pojedine medije koji su i dopisima i pozivima od ranog jutra „iskazivali brigu“ i zahtijevali reakciju kluba - da ne pokušavaju na ovom primjeru i na ovaj način da pribavljaju bilo kakve poene na račun Crvene zvezde i Nikole Kalinića.

Predsjednik Kluba Željko Drčelić, uprava kluba, menadžment, treneri, stručni štab i svi prvotimci, kao i armija navijača Crvene zvezde su jednoglasni u stavu da ovakvoj komunikaciji i napadima nema mjesta ni u sportu generalno, ni u sportskim emisijama. Oni koji o sportu ne znaju dovoljno, a misle da sve znaju, svoje lične frustracije neće liječiti na košarkašima i članovima kolektiva KK Crvena zvezda Meridianbet!", navodi se u saopštenju crveno-bijelih.

