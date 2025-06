"Zvezda ne može da bude prvak sa 23 miliona": Mornar bijesan zbog ABA lige, pecnuli su crveno-bijele

Mornar iz Bara je ispao iz ABA lige, tvrde da ih je izbacila Crvena zvezda, pa su u obraćanju javnosti prozvali beogradski klub.

Regionalna liga će u narednoj sezoni izgledati potpuno drugačije - iako je najavljeno da odustaju od takmičenja, košarkaši Bosne će biti u ABA ligi, a tamo neće biti mjesta za Cibonu i Mornar, kojima je izglasano ispadanje u drugi rang takmičenja. Mornar je završio kao posljednji na tabeli, Cibona je izgubila baraž protiv slovenačke Ilirije, a oba tima smatraju da su ih glasovima izbacili Partizan i Crvena zvezda.

Istina, bilo je glasanja na kojem su isti stav imali Crvena zvezda i Partizan, ali prvi čovjek Mornara Đorđije Pavićević ističe da do toga nije ni trebalo da dođe. Po njegovim riječima, pred Mornar su postavljeni nemogući uslovi - od tima iz Bara zahtijevalo se da u narednoj sezoni stigne do plej-ofa, za šta on tvrdi da je nemoguće obećati. Kao primjer navodi Crvenu zvezdu koja sa 23 miliona evra budžeta nije osvojila titulu u Srbiji.

"Treba ponovo da se zakaže Skupština, nakon Skupštine Evrolige. Vidjećemo, ja već razgovaram sa advokatima, a sačekaću još malo da vidim kako će se odvijati sve. U krajnjem, možda ćemo pravdu tražiti i pred sudom i možda, iako nismo pristalice toga, blokiramo ABA ligu. Dok se vidi ko je u pravu, a ko ne kada su u pitanju dešavanja u proteklim godinama. Kakvu god ekipu da napravimo, ne možemo da garantujemo da ćemo da se plasiramo u plej-of. A to sam konkretno kazao Zvezdi, koja sa dvadeset tri miliona budžeta nije mogla da bude prvak Srbije. Ovo je sport, uvijek možeš da izgubiš od tima koji ima deset puta manji budžet. Mi smo tri puta bili u plej-ofu ABA lige, sa budžetima po pet do deset puta manjim od Zvezde, jer smo uspjeli da napravimo dobre ekipe. Ali to ne znači da možemo da napravimo ekipu koja će i naredne sezone sigurno da izbori plej-of i da tako izbjegnemo da plaćamo sve ono što se od nas traži. To nas je najviše zaboljelo, da nismo ravnopravni sa svim ekipama, da se ozbiljnije tretirani novi članovi lige - Ilirija i Bosna", ističe Đorđije Pavićević.

Šta u Mornaru kažu o ispadanju iz ABA lige?

Predsjednik Mornara iz Bara Đorđije Pavićević za "Pobjedu" analizira kompletnu situaciju u regionalnoj košarci i tvrdi da je napravljen niz nepravilnosti tokom odlučivanja prethodnih dana. Smatra da Mornar i Cibona nisu mogli da ispadnu na ovaj način, odnosno da su njima morali da budu ponuđeni uslovi za opstanak nakon proširenja lige.

"Bilo je dobre volje da se Ciboni i nama dodijeli 'specijalna pozivnica'. Oformljena je radna grupa, koja je trebalo da definiše uslove za te 'specijalne pozivnice', za sve zainteresovane timove u regionu i šire. U radnoj grupi su bili predstavnici Partizana, Crvene zvezde, Budućnosti, Cedevita Olimpije, Mege i Cibone. Što se tiče Cibone i nas, radna grupa je postavila nekoliko uslova za 'specijalnu pozivnicu'. Prva stavka je iznos 200 hiljada evra, druga je da prevoz i smještaj u hotelima na gostovanjima plaćamo sami, te da sami plaćamo troškove službenih lica i zapisničkog stola na domaćim mečevima. Sve to bih nekako mogao da shvatim i prihvatim, ali posljednju stavku ne, a to je da smo u obavezi da iduće sezone izborimo plasman u plej-of kako i u sezoni nakon toga ne bismo ponovo morali sve da plaćamo“, naglasio je Đorđije Pavićević.

Po njegovim riječima, to nema nikakvog smisla! "Ko to može da napravi ekipu i da bude siguran da će da uđe u plej-of? To nas je zaboljelo, pogotovo mene. Kome je palo na pamet do dodaje takav uslov? A da Ilirija, Bosna i druge ekipe imaju privilegovan položaj u odnosu na Cibonu i nas i da nemaju takav uslov. A mi smo klub koji deceniju igra u ABA ligi, a Cibona od prvog dana. Pitao sam ko je iz radne grupe predložio, a ko usvojio takve uslove i kao da sam ih sve iglom pogodio. Iz Partizana i Zvezde mi je odgovoreno da to ne može da se pita i da je to odluka radne grupe. Rekao sam im da Dragan Bokan iz Budućnosti, koji je bio u radnoj grupi, o tome nema pojma. I on je potvrdio da nije učestvovao u posljednjim sastancima i dodao da ne stoji iza svih tih prijedloga, kao ni Šerić iz Cibone", navodi prvi čovjek Barana.

Smatra Đorđije Pavićević da su se dogovori mijenjali preko noći, nekoliko dana uoči najbitnijih sastanak i da nisu svi akteri bili uključeni u planove koji se prave. Tvrdi da je odluka donijeta manjinski, preko Radne grupe formirane za dijeljenje licenci, iako se na taj način krši pravilnik takmičenja.

"Ta manjina iz radne grupe nam je saopštila da smo ispali iz lige, po nekom pravilu iz starog Društvenog ugovora. Ja sam odgovorio da nema problema, bez svakoga se može, ali da znaju i samo da to nema pravno utemeljenje. Tu se umiješao i advokat ABA lige i predočio da se krše pravilnici, da se Društveni ugovor ne može tretirati na različite načine, kako kome i kad odgovara. Da sad ne ulazim u to koje su sve odluke ABA lige proteklih godina bile pravno valjane, a koje nisu, koje su bile ovakve i onakve i sve se 'peglalo'. Na nekoj od prethodnih sjednica je usvojen prijedlog za proširenje lige do 20 timova te da se promijeni Društveni ugovor sa prihvatanjem SC Derbija kao 12. suvlasnika liga. Sve smo to izglasali, poslali smo potrebnu dokumentaciju, jedino se čeka FMP da dostavi, ali je rečeno da može da se postupa po tom Društvenom ugovoru. Po tom ugovoru je trebalo da se Mornaru i Ciboni ponude 'specijalne pozivnice' po povoljnijim uslovima nego drugim ekipama iz regiona i van regiona koji su izrazili interesovanje za ABA ligu", zaključuje Pavićević.