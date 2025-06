"Šej je najgori MVP NBA lige": Konačno svi vide da je Jokić pokraden, jasno im je šta sudije rade

Šej Gildžes-Aleksander našao se na udaru u Americi pošto se javljaju ljudi koji smatraju da je on najgori MVP NBA lige i da to priznanje nije zaslužio.

Šej Gildžus-Aleksander dobio je MVP priznanje NBA lige iako je po skoro svim parametrima i brojkama Nikola Jokić bio bolji. Jedino šta je njemu išlo u prilog je to što je Oklahoma bila prva na tabeli i imala najbolji skor u ligi. Kao da se nije računalo što je to nagrada za najbolju individualnu, a ne timsku sezonu. Tek u plej-ofu su neki vidjeli da je Srbin pokraden, što svjedoči i insert iz jednog podkasta koji se pojavio. U njemu Mark Tajtus žestoko proziva Kanađanina.

"Imam nula poštovanja za Šeja. Nula, ma ništa. Mislim da je najgori MVP u mom životu. Užasan je za gledanje, Oklahoma je propast za košarku. Način na koji igraju je odvratan, postoji ta ideja da je to tim koji je sastavljen od dosta mladih igrača koji igraju sjajnu timsku odbranu. To je laž, udaraju igrače, Šej gura apsolutno svakog igrača prije nego što postigne koš, sudije to iz nekog razloga ne sviraju", počeo je priču čovjek koji vodi podkast "Mostly Sports".

Shai Gilgeous-Alexander is the worst NBA MVP that@clubtrillionhas seen in his lifetime@JagermeisterUSApic.twitter.com/M7odeEMenP — Mostly Sports With Mark Titus & Brandon Walker (@mostlysports)June 20, 2025

Žestoko je bijesan zbog načina na koji Gildžes-Aleksander igra i koliko ga štite sudije i komentatori.

"Onda komentatori od toga prave čudo i viču kako je stvorio separaciju od igrača, svi smo vidjeli da je odgurnuo rivala, svi to vidimo, ima samo taj jedan potez. Ili je fauliran ili pogodi sa poludistance, pa Doris Burk i Ričard Džeferson pričaju kako je dobar igrač i kako je stvorio separaciju. Onda pokažu usporen snimak i vidimo taj jedan isti potez iznova i iznova. Svi vidimo kako to radi i niko to ne svira. Mnogo me to nervira", zaključio je Tajtus.

Kako Šej igra u finalu?

Oklahoma i Indijana igraće sedmu utakmicu u velikom finalu NBA lige. Drama je na vrhuncu pošto je rezultat u seriji 3:3. Tanderi su imali priliku da sve završe u šestom meču, ali je Šej na toj utakmici zakazao, jeste dao 21 poen, ali je imao samo 2 asistencije i čak 8 izgubljenih lopti.

Kako igra u ovom finalu? U mečevima koje je Oklahoma dobila imao je odlične mečeve, preko 30 datih poena, ali uz ogroman broj izvedenih slobodnih bacanja. Recimo u pobjedama Oklahome četvrtom i petom meču je dao 40 odnosno 38 poena i na te dvije utakmice izveo je ukupno 24 slobodna bacanja. U četvrtom duelu nije imao nijednu jedinu asistenciju. Slijedi sedma utakmica u Oklahomi i tada će biti jasno da li će Šej titulom uspjeti da donekle opravda MVP priznanje ili će se naći na meti prozivki.