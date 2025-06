"Ako je Bog sa tobom, čega se bojiš": Đoković objavio fotku sa Jokićem i pjesmu od samo tri slova

Novaka Đokovića oduševio je jedan mural sa Nikolom Jokićem i odlučio je da ga postavi na svojim društvenim mrežama.

Izvor: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Novak Đoković oduševljen je jednim muralom na kom se nalazi sa Nikolom Jokićem. Toliko mu se to dopalo, da je objavio fotografiju i na svojim društvenim mrežama. U pitanju je mural koji je osvanuo u selu Miločaj pored Kraljeva i to nije promaklo najboljem teniseru svih vremena.

"Ako je Bog sa tobom, čega se bojiš", to je pisalo na muralu na kom se nalaze Đoković i Jokić koji je u dresu košarkaške reprezentacije Srbije. Novak je sve to objavio i to uz veoma zanimljiv izbor pjesme, pošto je naziv pjesme "MVP".

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Jokić je trenutno na odmoru, uživa na raftingu i na hipodromu, dok se čeka njegova odluka o tome da li će igrati za Srbiju na Eurobasketu. Sa druge strane Đoković je takođe uzeo mini odmor poslije Rolan Garosa i uskoro će krenuti sa pripremama za Vimbldon gdje će pokušati da osvoji osmu titulu.