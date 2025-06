Đoković se seli u Janakopulosovu vilu?

Porodica Novaka Đokovića će, po informacijama grčkih medija, nakon US opena početi da živi u vili koja je ranije bila dom Dimitrisa Janakopulosa.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković donio je odluku da se sa porodicom preseli u Grčku! Kako prenose tamošnji mediji, Novak već neko vrijeme planira život u Grčkoj, koja bi mogla da mu bude stalno prebivalište nakon što završi igračku karijeru - koja je sve bliže kraju. Navodno, Novak je već odlučio da živi u kući Dimitrisa Janakopulosa, kontroverznog vlasnika Panatinaikosa.

Novak i Jelena su prije desetak dana "uhvaćeni" u Atini, a zatim su počeli da se pojavljuju u javnosti i detalji sastanaka koje je tamo imao.

"Sa suprugom Jelenom vlasnik 24 grend slem trofeja došao je u Grčku sa namjerom da tu ostane. Ta ideja se rodila iz činjenice da traži školu u kojoj se govori engleski za svoju djecu, a uz to se sastao i sa premijerom Grčke, Kirjakosom Micotakisom. Micotakis mu je dao 'OK' i djeluje da će se Đoković sa porodicom skrasiti u Grčkoj poslije US Opena u septembru", objašnjeno je u tekstu na grčkom koji su svi evropski mediji prenosili.

Pored razgovora sa premijerom Grčke i potrage za školom u koju će ići Stefan i Tara, Novak i Jelena su u Atini razgledali i novi dom.

"Istovremeno, tražili su novi dom ističući da su im potrebni mir, bezbjednost i veza sa prirodom i nisu isključili kupovinu doma sa pogledom na more", navedeno je u tekstu sajta "glow.gr", a zatim je otkriven još jedan detalj.

Portal "Kolouri" prenosi da je izbor pao na vilu u kojoj je živio kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos! Za početak, Novak Đoković želi da je iznajmi, odnosno da plati osam kirija unaprijed kako bi bio bezbjedan da se neće seliti u skorije vrijeme, a zatim bi donio odluku o budućnosti.

"Blizu je metroa, relativno novoizgrađena, sa grijanjem na prirodni gas i parking mjestom. Pošto se mučio da pronađe kuću, pristao je da plati kiriju unaprijed", rekao je bliski prijatelj Novaka Đokovića za grčke medije, ali njegov identitet nije otkriven. Ostaje samo da se vidi da li će se porodica Đoković preseliti već krajem 2025. godine, nakon što Novak odigra US open.

Zašto Đokovići žele da žive u Atini?

Đokovići će u Atini imati vezu sa prirodom i morem, ali i mogućnost da žive u velikom evropskom gradu sa dobrom infrastrukturom i avionskim linijama ka većem dijelu svijeta. Za sada je to prioritet Đokoviću koji ne prestaje sa igranjem tenisa, iako je jasno da će u narednim sezonama igrati sve manje i polako preuzimati mentorsku ulogu ka mlađim generacijama.

Takođe, Novaku Đokoviću je bitno što Atina ima dobre škole i bolnice, a što je blizu Svete gore jer je njemu pravoslavlje veoma bitno u životu. Sa druge strane, Atinu vidi i kao idealnu priliku za poslovna ulaganja, izgradnju teniskog centra ili akademije u kojoj će raditi kada se penzioniše. Svojim uticajem mogao bi da pomogne Grčkoj da dobije organizaciju nekog velikog turnira, pošto ta zemlja ima tradiciju i pojedince u svjetskom vrhu poput Stefanosa Cicipasa ili Marije Sakari.

Naravno da ne treba zapostaviti ni to što je glavni grad Grčke značajno bliže Beogradu nego gradovi u kojima Đoković provodi veći dio sezone. Mnogo turnira se igra u Australiji, Sjevernoj Americi, Aziji ili Zapadnoj Evropi, pa će svaku pauzu Novak koristiti da doputuje u region. Kada je u Atini avionom mu treba vrlo malo vremena da stigne do Beograda gdje mu i danas žive roditelji.

Gdje su Đokovići živjeli do sada?

Dio porodice Novaka Đokovića živi u Beogradu, brat Marko je već godinama u Španiji, a Novak i Jelena dugo su bili u Monaku. Pored toga, oni imaju nekretnine i u Crnoj Gori, gde u posljednje vrijeme provode sve više vremena. Očigledno je da i Novak i Jelena Đokovića biraju jug Evrope kao idealnu destinaciju za život.

Prija im mediteranska klima, plaže su fantastične, a hrana na izuzetnom nivou čak i za one koji ne jedu meso - što je slučaj kod Novaka Đokovića. Sada se najbolji teniser svih vremena i njegova supruga smao prilagođavaju djeci. Pokušavaju da zadrže sve ono što vole, a da pronađu i stvari koje su dovoljno dobre za Stefana i Taru. Očigledno Atina u tom smislu može da ponudi više nego Monako ili Herceg Novi.

