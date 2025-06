Konors vidi problem koji Novak ne može da pobijedi na Vimldonu: "To se jednostavno dešava svakom sportisti"

Džimi Konors istakao je da Novak može da osvoji Vimbldon, ali da će mu veliku prepreku predstavljati motivisani Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Nekadašnji "broj 1" Džimi Konors podijelio je mišljenje o šansama Novaka Đokovića na Vimbldonu. Amerikanac vjeruje da Novak ima šanse, naročito zbog toga kako igra na velikim turnirima, ali upozorava - mlade generacije (Janik Siner i Karlos Alkaraz) su ozbiljni pretendenti da budu osvajači i ovog turnira.

Novak Đoković čak sedam puta je osvajao Vimldon i mada Rodžer Federer važi za vladara ove podloge, Đoković već za nešto više od nedjelju dana kreće u pohod na novu grend slem titulu. Švajcarac ima samo trofej više u Londonu, pa bi Novak eventualnim osvajanjem mogao da se izjednači sa njim. Ali, kakve su mu šanse?

Novak je posljednji put slavio na Vimldonu 2022, kad je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa. Stigao je Srbin i naredne godine do finala, ali tada je Karlos Alkaraz bio bolji, a onda je Đoković isti uspjeh ponovio i 2024 - ponovo finale, ali je ponovo Španac slavio. Nadomjestio je taj poraz Novak u finalu Olimpijskih igara, svega mjesec dana kasnije, ali u Londonu nikao nije uspio da izjednači broj titula sa Federerom.

Da li Novak može da osvoji Vimbldon?

Poslije odličnih partija u Parizu, jasno je da Novak ima velike šanse i u Londonu, a to vjeruje i bivši "broj 1". Konors je na pitanje da li Novak može do 25. grend slem titule rekao: "Naravno? Zašto da ne? Njegov uspjeh na svim grend slem podlogama je prilično nevjerovatan, budimo realni", započeo je Amerikanac u podkastu "Advantage Connors".

Međutim, Amerikanac kao problem vidi dobru formu Novakovih rivala, znatno mlađih Novakovih rivala... Siner ima 23 godine, a Alkaraz 22. "Stalno vam govorim da igranje protiv ove mlade djece nije lak zadatak, posebno u ovim mečevima u kojima je bilo tri od pet setova."

"Nije to onaj set koji dobijete sa 6:4 u petom ili 7:5 u četvrtom setu. To su oni koji slijede, koji vas slome i iscrpe do te mjere da stignete do četvrtfinala ili polufinala i tada bi trebalo da počnete da igrate najbolje što možete i da se resetujete, a ne da se borite protiv umora."

"To se jednostavno dešava svakom sportisti. Ne možete to pobijediti. Kad sportista ostari, njegova konkurencija je mlađa, to je jasno. Oni žele da se proslave protiv vas, kao što su to uradili Siner i Alkaraz. Žele da vas, kao starijeg kolegu, koriste kao odskočnu dasku."

Njihov cilj je jasan, pobjeda nad Novakom je velika stvar: "Mnogo od ovih momaka koji su pobijedili Novaka moći će da pričaju svojoj djeci 'pobijedio sam Đokovića na Vimbldonu, to je veliko'", rekao je Amerikanac.