Željko Obradović je zvao Gorana Dragića u Partizan, ali je on na kraju taj poziv odbio. Objasnio je i zbog čega je morao da donese takvu odluku

Izvor: Vid Ponikvar/Sportida

Goran Dragić (39) završio je karijeru u decembru 2023. godine. Prije najteže odluke koju je donio imao je ponudu da pređe u Partizan. Željko Obradović i ljudi iz kluba zvali su ga tokom ljeta, dvoumio se, imao je veliku želju da zaigra za tim za koji navija. Ali, to nije bilo moguće. I sam je objasnio šta su bili razlozi za to.

"Bio sam u kontaktu sa Partizanom. Ne možeš da lažeš navijače i trenere i da dođeš da igraš na jednoj nozi. Kontaktirali su me i bio sam iskren. Jednostavno, nisam mogao da igram na tom nivou zbog svog koljena, djeca mi žive u Majamiju. Nisam razmišljao o tome na taj način, ali da sam bio zdrav, definitivno bi mi se dopalo. Partizan je moj klub, uvijek sam navijao i bilo bi veoma lijepo", objasnio je Dragić u podkastu "NBA Out of Bounds".

Kao i svi sportisti, tako je i on htio da igra što duže, da ode u penziju pod svojim uslovima. Tijelo mu to nije dozvolilo.

"Volio bih da mogu da igram još 20 godina, ali to na žalost nije moguće. Imao sam probleme sa koljenom i doktor mi je rekao da ako želim da budem u stanju da se igram sa svojom djecom, da moram da prestanem da igram košarku. Nisam završio karijeru kao što sam želio, primoran sam na to i to mi je teško palo. Morao sam da stanem. Htio sam da se vratim u Evropu na godinu ili dvije, ali to nije bilo moguće", zaključio je Dragić.

Gdje je sve Goran igrao?

Vidi opis "Zašto nisam došao u Partizan? Objasniću vam": Dragić otvorio dušu, morao je da odbije Obradovićev poziv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 20 20 / 20

Goran Dragić je karijeru započeo u svom rodnom gradu, u Ljubljani. Tu ga je primijetila španska Mursija, pa se poslije sezone provedene tamo vratio u Olimpiju. Na draftu 2008. godine ga je San Antonio izabrao kao 45. pika, ali nikada nije zaigrao, već je odmah trejdovan u Finiks. U Sanse je došao 2008. godine i to je bio početak njegove uspješne NBA karijere.

Igrao je još za Hjuston, pa je tokom NBA lokauta došao u Baskoniju, da bi se poslije toga vratio u Finiks na još tri sezone. Odatle je otišao u Majami, pa u Toronto, Bruklin, Čikago i Milvoki i baš je u Baksima završio karijeru. Prosječno je u NBA karijeri davao 13,3 poena, uz 4,7 asistencija i 3 skoka po meču.

Veliki trag ostavio je u reprezentaciji Slovenije i njegov dres sa brojem 3 je povučen. Sa reprezentacijom je osvojio Eurobasket 2017. godine tako što je u finalu pobijedio baš reprezentaciju Srbije.