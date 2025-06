Haliburton operisan poslije najteže povrede

Tajris Haliburton operisan poslije kidanja Ahilove tetive u sedmoj utakmici NBA finala.

Izvor: Twitter/@TyHaliburton22

Tajris Haliburton mogao je danas da slavi titulu sa Indijanom, međutim jeziva povreda koju je doživio u sedmoj utakmici NBA finala protiv Oklahome odlučila je da se ipak raduju Šej Gildžes-Aleksander i ekipa. Zbog odluke da igra finale uprkos manjoj povredi, Haliburton je rizikovao veću - i nažalost Ahilova tetiva nije izdržala.

Iznet je sa parketa u suzama, hitno je operisan zbog najteže povrede u sportu, tako da je neizvjesno da će se uopšte naredne godine vraćati na parket. Oglasio se iz bolničkog kreveta i u dugačkoj poruci naglasio da neće odustajati.

"Čovječe... Ne znam kako drugačije da opišem ovo osim kao šok. Riječi ne mogu da izraze bol ovog razočaranja. Frustracija je nemjerljiva. Radio sam cijeli život da bih stigao do ovog trenutka, i ovako se završava? Nema smisla. Upravo sam operisan, volio bih da mogu da izbrojim koliko puta će mi ljudi reći da ću se 'vratiti jači'. Kakav kliše, ovo boli... Stopalo kao da je mrtvo, ali mislim da me najviše boli glava. Osjećam da brbljam, ali znam da ću se jednog dana osvrnuti na sve ovo i biti ponosan što sam se izborio. Prija mi da izbacim ovo iz sebe bez da me vidite kako ružno plačem", napisao je između ostalog Haliburton.

Takođe, istakao je što ne žali što je igrao uprkos riziku da se teško povredi, ali mu je žao što Indijana nije mogla do titule koju je toliko miliona navijača očekivalo.

Podsjetimo, Haliburton je bio jedan od najboljih igrača u plej-ofu, pogađao je odlučujuće šuteve, vodio Indijanu kako se samo može zamisliti od lidera, međutim bez njega Pejsersi pak na kraju nisu mogli da izađu na kraj sa dugačkom klupom koju je imala Oklahoma.

