Crvena zvezda se oglasila o Daumu: Poslala mu emotivnu čestitku

Мајк Даум је постао отац – стигао је дечак!



Честитке породици Даум! ⚪️@dauminator24has become a father – a baby boy has arrived!



Congratulations to the Daum family! ⚪️#kkcz#WeAreTheTeam#CrvenoBelaPorodicapic.twitter.com/IUZjnb1k0R