Spenser Hejvud bio je prvi MVP Denvera, a drugi u tom klubu koji je uspio da dođe do priznanja najboljeg igrača bio je Nikola Jokić.

Bivši šampion NBA lige Spenser Hejvud pohvalio je Nikolu Jokića. Naravno, nije prvi koji je to učinio, ali simbolično ova dvojica igrača imaju nešto zajedničko - jedini su igrači u istoriji Denvera koji su bili MVP lige. Reprezentativac Srbije uradio je to čak tri puta u dosadašnjem toku karijere.

Denver je 2023. prvi put došao do prstena najjače lige na svijetu i sve to zahvaljujući odličnoj igri Nikole Jokića. Iste godine može se reći da mu je "ukradena" MVP nagrada i dodijeljena Džoelu Embidu, kao što je to donekle bio slučaj i ove sezone. No, bilo kako bilo, Jokić će ostati legenda tima iz Kolorada, nema sumnje, a o tome kako i koliko pomijera granice u NBA govorio je i Spenser Hejvud, bivši igrač Denvera i šampion NBA lige sa Lejkersima.

"Samo on i ja smo to uspjeli u Denveru": Legenda NBA lige hvali Jokića, niko nije bolji od njih dvojice

"On je drugi MVP iz Denvera. I pogodite ko je bio prvi? Ja. Zato volim Jokića", rekao je Hejvud. "Volim način na koji se razbija igra, vraća se u igru velikih igrača... On je dobar brat, dobar čovjek", rekao je legendarni igrač.

Da li je Hejvud savjetovao Jokića?

Hejvud je imao priliku da se upozna sa Nikolom Jokićem, ali isto tako legendarni košarkaš procijenio je da njegovi savjeti nisu potrebni Srbinu i to je objasnio: "Nikada ga nisam savjetovao, jer je on u toku. On je redak", istakao je bivši košarkaš.

Nikola Jokić tri puta je bio MVP NBA lige, dok je Hejvud jednom ponio to priznanje i to 1970, ali u drugačijem formatu takmičenja. Tada je NBA bila Američka košarkaška asocijacija, odnosno ABA. Riječ je o profesionalnoj ligi koja je postojala devet sezona od 1967. do 1976.