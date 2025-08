Pešić će kriti Jokića od svih: Srbija kreće "lagano", pa pred Eurobasket udara na Dončića

"Orlovi" kreću od Bosne i Poljske iza zatvorenih vrata, slijede dva jaka turnira.

Izvor: Matic Klansek Velej/Sportida

Košarkaška reprezentacija Srbije će u utorak odigrati prvu pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo koje je na programu od 27. avgusta do 14 septembra. Izabranici Svetislava Pešića će na startu odmjeriti snage protiv selekcije Bosne i Hercegovine. Plan je da "orlovi" odigraju dva meča iza zatvorenih vrata, a šta ih čeka poslije?

Nakon utakmice sa BiH, košarkaši Srbije će u Staroj Pazovi odigrati duel sa Poljskom, takođe bez prisustva javnosti, što je postalo praksa otkako je mjesto selektora preuzeo Pešić. Konačno ćemo na djelu vidjeti Nikolu Jokića i "ekipu" na prijateljskom turniru koji se igra na Kipru. Pored Srbije, učesnici će biti Kipar i Grčka. Protiv "helena" će igrati 8. avgusta od 20.30, dok će dva dana kasnije igrati protiv domaćina od 16 časova.

Slijedi Superkup u Njemačkoj, gdje će "orlovi" u Minhenu za rivale imati osim domaćina, reprezentacije Turske i Češke, a utakmice su predviđene za 15. i 16. avgust. Posljednja provjera pred polazak na Eurobasket biće spektakl sa Slovencima koji je zakazan za 21. avgust u Beogradskoj areni.

Spisak za Eurobasket

Košarkaši Srbije

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Selektor Srbije je objavio širi spisak od 17 igrača, a odluku o 12 "odabranih" donijeće pred sam put u Rigu gdje će srpskoj selekciji biti baza.

Na širem spisku se nalaze sljedeći košarkaši: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Uroš Trifunović, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Alen Smailagić.

Spektakl sa Slovenijom

Slovenci će biti oslabljeni neigranjem Vlatka Čančara i Džoša Niba zbog povreda, ali najveća zvijezda tima Luka Dončić će istrčati pred beogradsku publiku. Dueli Nikole Jokića i Dončića su uvijek propraćeni u NBA ligi, a nema sumnje da ćemo gledati njihov "ples" u nacionalnom dresu. Biće to pravi košarkaški praznik, a prodaja ulaznica za ovaj duel je uveliko počela.

Grupa na Eurobasketu

Srbija je smještena u Grupu A koja svoje mečeve igra u Rigi, gdje će biti odigrana i završnica Eurobasketa. Rivali su joj Portugal, Estonija, Letonija, Turska i Češka. Iako ne bi trebalo da imaju bilo kakvih problema, selektor Pešić kaže da nema opuštanja.

Nikola Jokić

Izvor: MN PRESS

"Naša grupa je najjača grupa ili jedna od najjačih. Tu je domaćin Letonija, mi smo jedina ekipa od ekipa koja spada među favorite da igra jednu od najvažnijih utakmica baš protiv domaćina, tako da to neće biti baš onako kao što se ovi javljaju i dijele ciljeve. Nije tako kao što izgleda kada se gleda površinski. Kada se uđe u dubini... Naš zadatak je da pogledamo u dubinu, da vidimo gdje se nalazimo. Tu je Turska u našoj grupi, kadndidat za medalju i to veoma ozbiljan. Igrali smo sa njima, znamo kako smo prolazili sa Turcima. Želim da kažem da nas očekuje jedno, ne bih govorio kao što se to obično kaže, ovo će biti najjači turnir svih vremena", rekao je selektor.

"Orlovi" počinju EP već prvog dana turnira, 27. avgusta kada će odmjeriti snage sa Estonijom. Dva dana kasnije očekuje ih okršaj sa Portugalom, da bi dan kasnije igrali sa Letonijom. Mečevi sa Češkom i Turskom su na programu 1. i 3. septembra.