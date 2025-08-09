Duško Ivanović dovodi svjetskog šampiona: Bio je Jokićev saigrač, zamalo i MVP Mundobasketa

Virtus iz Bolonje ozbiljno planira da "zatvori" roster za novu sezonu dolaskom Keneta Farida.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Virtus iz Bolonje napravio je veliku rekonstrukciju između dvije sezone, a trener Duško Ivanović oformio je ekipu koja je više po njegovom ukusu. Još nije kraj, jer mediji u Italiji prenose da je bivši trener Crvene zvezde zainteresovan za još jednog košarkaša. Navodno, klasičan centar trebalo bi da kompletira ekipu za predstojeću takmičarsku godinu, a izbor je pao na iskusnog Amerikanca Keneta Farida (35).

Nekadašnji NBA košarkaš ima veoma zanimljivu karijeru tokom prethodnih nekoliko godina, a nakon silnih lutanja po svijetu, u Italiji je pokazao da i dalje ima ozbiljan kvalitet. Zbog toga ne čudi interesovanje tima koji će i naredne sezone igrati u Evroligi - Duško Ivanović smatra da bi Farid mogao da donese kvalitet njegovom timu.

Reggio Emilia would like to renew Kenneth Faried’s contract, but the negotiation seems very difficult.



In the last few hours Virtus Bologna has asked for information.

(first to report: La Prealpina)



Virtus is looking to a center to complete the team.#EuroLeague#Virtuspic.twitter.com/uIOAuLMvmo — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)August 9, 2025

Podsjećamo, među brojnim pojačanjima Virtusa ovog ljeta su i srpski centar Alen Smailagić koji je stigao iz Žalgirisa, odnosno srpski zet Luka Vildoza koji je došao nakon igranja za Olimpijakos. Bivši košarkaš Crvene zvezde nedavno se oženio srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, a zbog nje je i prešao u pravoslavlje.

Za koga je igrao Kenet Farid?

Svojevremeno je Denver izabrao snažnog Amerikanca kao 22. pika na draftu 2011. godine, a u ekipi iz Kolorada proveo je gotovo čitavu karijeru u NBA ligi. Odigrao je sedam sezona u Nagetsima, a zatim tokom osme sezone nastupao za Bruklin i Hjuston. Upisao je čak 478 mečeva u ligaškom i još 18 u plej-of dijelu sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Kada je u ljeto 2019. godine napustio najbolju košarkašku ligu na svijetu, počelo je često mijenjanje adresa širom svijeta. Igrao je u Kini i Portoriku, zatim za CSKA iz Moskve, pa dva tima u Razvojnoj ligi, a onda i u Meksiku, ponovo Portoriku i Italiji. Prethodnu sezonu završio je u Ređo Emiliji, dok je tokom ovog ljeta ponovo igrao u Portoriku.

Farid je svojevremeno bio svjetski šampion sa reprezentacijom SAD. Na Mundobasketu 2014. godine biran je u idealnu petorku, a bio je u užoj konkurenciji i za MVP nagradu koja je na kraju otišla u ruke Kajrija Irvinga. Dvije godine kasnije našao se na širem spisku igrača za Olimpijske igre, ali nije otišao na turnir. Svojevremeno je biran u najbolju petorku novajlija NBA lige, a prethodne sezone bio je najbolji skakač FIBA Lige šampiona.