Svetislava Pešića pitali za splavove: Iste sekunde održao lekciju o svojim košarkašima

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objasnio zašto nikog od njegovih igrača ne viđamo po splavovima.

Izvor: RTS/Screenshot

Godinama se sportistima, posebno srpskim, spočitava da tokom leta vole da izađu, da odu na čuvene beogradske splavove, ali selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić uvjerava da tako nešto ne postoji kod njegovih igrača. Štaviše, bio je više nego spreman da ih brani tokom gostovanja u emisiji "Oko" na RTS.

"Da ne poredim, ali ovo su baš profesionalci... Misle o ishrani, o treningu, nema izlazaka, splavova, ovo-ono, to ne dolazi u obzir. Do kraja su fokusirani na svoje zdravlje i na sve ono što bi oni trebalo da urade u tom momentu Ipak je to 2025 godina", rekao je Pešić.

Iskusni trener, koji je još osamdesetih počeo da se bavi ovim poslom, ističe da nije uvijek bilo tako: "Kada je bilo 2001. godina... Košarka je strašno napredovala. Tada je bila kažu smjena generacija, nije bila ni smjena, nego prije toga zaprvo nije bilo sportskih rezultata, izgubili smo u Sidneju i otišlo na Evrpsko prvenstvo iako smo imali fantastične igrače, znalo se ko kosi a ko vodu nosi. otišli smo kao pred Manilu. nema Jokića u Manili, nema Divca na Eurobasketu...

Pamtimo dobro tu generaciju koja je donela prethodno evropsko zlato našoj košarci: "Igrali smo fantastično te 2001, sve smo utakmice pobedili. Sada je malo drugačija jer ima veći broj kandidata za medalju. Da li je ova reprezntacija bolja? Da, jeste ukupno gledano, mislim da jeste, ali trebalo bi to da pokaže i kroz rezultate".

Kad će Pešić saopštiti konačan spisak?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

I dalje Svetislav Pešić ima na raspolaganju 17 košarkaša i konačnu odluku neće donijeti sve do posljednjeg trenutka, prije svega zbog potencijalnih povreda. Kao što je poznato čeka se rasplet situacije oko Vasilija Micića, i u utorak bi trebalo da bude sasvim poznato da li može na Eurobasket 2025, a ako ne bude mogao - imamo zamjene.

"Donijeću odluku kada krenemo. Želimo da donesemo dobru odluku, ne brzu. odlučiću prije odlaska", rekao je selektor Svetislav Pešić, a ovo je najverovatniji spisak koji ćemo vidjeti.