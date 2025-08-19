logo
Jokićeva rečenica zbunila cijelu Ameriku: U Srbiji uobičajena, a tamo ne znaju o čemu priča

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nikola Jokić ne oduševljava Amerikance samo na terenu, već i poslije mečeva kad srpskim poslovicama podučava tamošnju publiku.

Nikola Jokić poslovice general poslije bitke Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets

Nikola Jokić ostavio je izuzetno blistavu sezonu iza sebe u NBA ligi, možda na kolektivnom planu to nije bilo kako mnogi predviđali, ali tripl-dabl u sezoni govori o tome koliko Srbin bio ubjedljiv. Gotovo da nije bilo partija u kojima je centar iz Sombora "zakazao" i nije bio na željenom nivou, pa je tamošnju javnost zanimalo kako uspijeva da održi ritam.

Trostruki MVP NBA lige priprema se za obaveze na Evropskom prvenstvu, dok se u Koloradu sve priprema za dolazak Srbina. U novoj sezoni ekipa je prilagođenija Jokiću, Denver je doveo nove igrače i očekivanja su da će šampion iz 2023. biti mnogo, mnogo uspješniji ove sezone. Naročito zbog same činjenice da će u timu imati jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

A ako Denver bude bio na viskom nivou, onda će i Jokić biti pošteđeniji na konferencijama za medije. Nadamo se da više neće morati da pravda neuspjeh svog tima, a onda će moći da se posveti podučavanju Amerikanaca srpskim poslovicama, pošto smo tom sezone primetili da su bili oduševljeni izjavama Nikole Jokića.

U susretu protiv Majamija 11. novembra 2024, Nikola Jokić je u razgovoru sa novinarima upotrebio poslovicu, koja je kasnije privukla mnogo pažnje. Somborac je tada izjavio: "Lako je biti general poslije rata (bitke)", a gotovo svima u SAD zvučalo je kao otkrovenje nečeg sasvim novog, mnogi su bili oduševljeni, neki zbunjeni, a bilo je i onih kojima je bilo potrebno objašnjenje.

Pogledajte

00:27
Izjava Nikole Jokića oduševila Ameriku
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Svi su bili oduševljeni izjavom Nikole Jokića: 

U pomoć je pritekla i srpska publika, koja je dodatno razjasnila izjavu Srbina na društvenim mrežama. Oni su pokušali da uproste izjavu pa su objasnili da Jokić nije htio da se "pravi pametan" nakon što je sve završeno.

Kad je Nikola Jokić odigrao lošu utakmicu?

Na istoj konferenciji Nikola Jokić je pokušao da se prisjeti i svoje loše partije, pa je poslije pobjede Denvera nad Majamijem (135:122) u zaista sjajnoj polusezoni bio upisan kad je posljednji put igrao loše. U tom susretu Nikola je ubacio 30 poena, uhvati je 11 lopti i podijelio 14 asistencija, pa je to navelo novinara da o Srbinu priča samo u superlativu.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Zbog toga je jednostavno morao da upita Jokića kad je posljednji put igrao loše.

  • Novinar: "Jesi li uopšte imao neku lošu utakmicu ove godine?"
  • Jokić: "Hmm... Mislim druga utakmica, kad smo izgubili."
  • Novinar: "Tad si imao 41 poen."
  • Jokić: "Znam."

