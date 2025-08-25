Francuzi ostali bez važnog igrača pred Eurobasket: U tim vraćaju zvijezdu Evrolige, samo on može da pomogne

Metju Strazel morao je da napusti reprezentaciju Francuske, a Nadir Hifi biće njegova zamjena.

Nadir Hifi biće zamjena za Metjua Strazela koji je morao da napusti reprezentaciju Francuske zbog povrede. Bila je zvijezda Evrolige, koja je u sezoni za nama branila boje Pariza, pozvana u tim, ali je prije nedjelju dana selektor Frederik Fatu odlučio da omalenog košarkaša precrta sa spiska. Ipak, sada je morao da ga vrati u tim.

Strazel je 16. avgusta protiv nacionalnog tima Španije zadobio povredu butine i zbog toga neće moći da pomogne već oslabljenom timu Francuske na predstojećem Evropskom prvenstvu. Čini se da je Strazel sve pokušao, prošao je i liječenje u Monaku i kod francuskog medicinskog osoblja, ali konačna odluka je bila da je za oporavak potrebno vrijeme - u planu je duži period fizičke rehabilitacije.

Izvor: Mohammed Badra/EPA
Izvor: Mohammed Badra/EPA
Izvor: Mohammed Badra/EPA
Izvor: YOAN VALAT/EPA
Izvor: JUANJO MARTIN/EFE
Izvor: ERDEM SAHIN/EPA
Izvor: ERDEM SAHIN/EPA
Izvor: ERDEM SAHIN/EPA

Hifi, kao igrač koji je posljednji bio precrtan sa spiska dobio je poziv da se vrati u tim i on će se uskoro priključiti reprezentaciji Francuske. Pokazao je igrač Pariza da i te kako može biti od koristi ekipi, a s obzirom na to da tim Francuske ima već dva prirodna plejmejkera (Tea Maledona i Silvena Franciska), Hifi će vjerovatno pomagati na toj poziciji, ali bi primarna mogla biti bekovska linija.

Hifi je u sezoni za nama prosječno bilježio 17,8 poena, 2,5 skokova i 2,6 asistencija po meču u domaćem šampionatu, dok je u Evroligi taj prosjek bio nešto skromniji, ali opet značajan - ubacivao je 14,7 poena po susretu.

Šta je Strazel rekao nakon što je saznao da će propustiti Eurobasket?

Strazel je veoma teško prihvatio činjenicu da neće putovati sa timom na Eurobasket: "Udario me je grom. Nemam riječi, samo suze. Učinio bih sve da osjetim emociju nošenja ovog dresa i borbu ove nove generacije."

Koliki je udarac izostanak Strazela govori i činjenica da je od ekipe sa Olimpijskih igara ostalo svega trojica igrača - Geršon Jabusele, Bilal Kulibali i Ajzea Kordinije, zbog toga će ovaj tim sa devetoricom novajlija morati da pronađe put do novog trijumfa - neće biti lako pošto se nalaze u grupi D u kojoj je Poljska, Slovenija, Belfija, Izrael i Island.