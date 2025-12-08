Hulk i sa 39 godina ima najjači šut na svijetu (VIDEO)

Pogledajte kakav gol je dao poznati brazilski fudbaler Hulk iz slobodnog udarca.

Brazilski fudbaler Hulk i sa 39 godina ostavlja sve bez daha. U pobjedi svog Atletiko Mineira protiv Vaska (5:0) postigao je gol koji je odmah ušao u konkurenciju za najbolji ove godine, odnosno navijači ga već nominuju za nagradu "Puškaš", a kad ga vidite shvatićete i zašto to pričaju.

Nije teško pogoditi da se radi o slobodnom udarcu, ovoga puta sa preko 30 metara, gdje je Hulk opet imao priliku da pokaže svoj razorni udarac po kome je poznat čitavu karijeru. Pogledajte kako je "pocijepao" mrežu sa velike udaljenosti:

| 39-YEAR-OLD HULK SCORES A POTENTIAL PUSKAS AWARD WINNING GOAL !!!!!!!!pic.twitter.com/QT4tPHfFc0 — CentreGoals. (@centregoals)December 7, 2025



Uzeo je zalet od deset metara, udario svojoj ljevicom, a postavlja se pitanje zašto golman Vaska Danijel Fuzato nije pretpostavio da će baš Hulk šutirati. Čini se da je očekivao centaršut i zato je postavio samo jednog fudbalera u "živi zid", a koji nije mogao ništa kada je snažni napadač uputio ovakav udarac sa distance.

Inače na ovoj utakmici Hulk je imao još i jednu asistenciju, dok smo vidjeli i golove Alonsa i dvostrukog strijelca Dudua, odnosno autogol Viktora Luisa iz Vaska.

Obje ekipe završile su u donjem dijelu tabele, a Internasional se spasao pobjedom u posljednjem kolu od ispadanja.

Internacional escapa OFICIALMENTE da zona do rebaixamento! Futebol na Globo, é emoçãopic.twitter.com/De4bKV6Pz4 — RBS TV (@rbstv)December 7, 2025



