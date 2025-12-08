logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hulk i sa 39 godina ima najjači šut na svijetu (VIDEO)

Hulk i sa 39 godina ima najjači šut na svijetu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kakav gol je dao poznati brazilski fudbaler Hulk iz slobodnog udarca.

Hulk i sa 39 godina ima najjači šut na svijetu (VIDEO) Izvor: Twitter/ CentreGoals.

Brazilski fudbaler Hulk i sa 39 godina ostavlja sve bez daha. U pobjedi svog Atletiko Mineira protiv Vaska (5:0) postigao je gol koji je odmah ušao u konkurenciju za najbolji ove godine, odnosno navijači ga već nominuju za nagradu "Puškaš", a kad ga vidite shvatićete i zašto to pričaju.

Nije teško pogoditi da se radi o slobodnom udarcu, ovoga puta sa preko 30 metara, gdje je Hulk opet imao priliku da pokaže svoj razorni udarac po kome je poznat čitavu karijeru. Pogledajte kako je "pocijepao" mrežu sa velike udaljenosti:


Uzeo je zalet od deset metara, udario svojoj ljevicom, a postavlja se pitanje zašto golman Vaska Danijel Fuzato nije pretpostavio da će baš Hulk šutirati. Čini se da je očekivao centaršut i zato je postavio samo jednog fudbalera u "živi zid", a koji nije mogao ništa kada je snažni napadač uputio ovakav udarac sa distance.

Inače na ovoj utakmici Hulk je imao još i jednu asistenciju, dok smo vidjeli i golove Alonsa i dvostrukog strijelca Dudua, odnosno autogol Viktora Luisa iz Vaska.

Obje ekipe završile su u donjem dijelu tabele, a Internasional se spasao pobjedom u posljednjem kolu od ispadanja.


BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Adem Ljajić gol na Sarajevo Željezničar
Izvor: Arena sport BiH
Izvor: Arena sport BiH

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Brazil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC