Bivša zvijezda Čelsija mora da završi karijeru: Onesvijestio se na treningu, pa rekao zbogom fudbalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bivši igrač Čelsija Oskar okačiće kopačke o klin ranije nego što se nadao.

oskar ide u penziju zbog problema sa srcem Izvor: Francesca Ceciarini / Sipa Press / Profimedia

Brazilski fudbaler Oskar (34) završiće karijeru na terenu ranije nego što je očekivao, jer je hospitalizovan zbog problema sa srcem. Bivša zvijezda Čelsija požalila se da se loše osjeća, a ništa nije prepušteno slučaju, odmah je počeo sa ljekarskim analizama.

Prema posljednjim vijestima, zbog problema sa srcem moraće da napusti fudbal i posveti se oporavku. Prvi pokazatelj bio je onesvješćivanje na treningu, odnosno dok je koristio sobni bicikl, na treningu brazilskog Sao Paula. Prema "Global Esport", Oskar je pokazao znakove srčane abnormalnosti tokom testova pred povratak na teren poslije povrede.

Oskar je prije desetak godina bio vrlo važan šraf Čelsija, ali je onda odlučio da napusti klub i zaigra u Kini. Ta odluka definitivno nije bila dobra za razvoj njegove karijere i prisutnost na medijskoj sceni. U Kini je ostao od 2017. do 2024, a onda se u januaru 2025. vratio u Brazil i zaigrao za Sao Paulo.

Oskar je dva puta bio prvak Engleske sa Čelsijem, jednom je osvojio Ligu Evrope, a igrao je i za reprezentaciju Brazila, u kojoj je upisao 48 nastupa i 12 golova. Oskar je u Čelsiju ostao do 2017, baš kao i reprezentativac Srbije Branislav Ivanović, imali su priliku da punih pet godina dijele svlačionicu. 

(MONDO)

