logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Igra kao beba, a vrijedi 130 miliona": Geri Nevil raspalio po najvećem promašaju Liverpula

"Igra kao beba, a vrijedi 130 miliona": Geri Nevil raspalio po najvećem promašaju Liverpula

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Geri Nevil oštro komentarisao loše igre Florijana Virca, novog fudbalera Liverpula.

Gari Nevil napao Florijana Virca Izvor: YouTube/Liverpool FC/ Sky Sports Premier League/Screenshot

Mančester siti razbio je Liverpul 3:0 u derbiju Premijer lige tokom vikenda, a najviše kritika zaslužio je Florijan Virc koji je ponovo bio potpuno nevidljiv. Najskuplje pojačanje u istoriji Liverpula (125 miliona evra plaćen Leverkuzenu ovog ljeta) ozbiljno se muči u Premijer ligi i zaista je bolno vidjeti da na 11 utakmica nema ni gol ni asistenciju.

Ako je mislio da to može da prođe "ispod oka" nekome u Engleskoj, grdno se prevario. Legendarni fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil kritikovao ga je poslije debakla sa Sitijem i zaista nije štedio riječi.


"Florijan Virc je problem. Recimo to kako jeste: on je problem. Vrijedi više od 120 milona eura, a na terenu je izgledao kao malo beba", izjavio je Nevil za "Skaj Sport": "Do sada smo postupali smo s njim pažljivo, razumijevajući da dolazi u novu zemlju, u drugačiju ligu, ali ovo ne može dalje. Ima kvalitet, tehnički je fantastičan igrač, ali danas je bio mentalno i fizički potpuno potučen. To je zabrinjavajuće".

Uz to, Nevil je kritikovao i ovu ekipu Liverpula koja ne djeluje da može da odbrani titulu Premijer lige: "Izgledali su kao tim koji je lako pobijediti. Nedostaje intenzitet, nedostaje energije... Neki igrači su zaista premekani, a najjasniji primjer svega toga o čemu pričam je Florijan Virc".

Zašto tako loše igra Virc?

Osim što je Premijer liga daleko teža od Bundeslige u kojoj je igrao do sada, Florijan Virc ima problem i da se uklopi u sistem Arnea Slota koji mu još traži odgovarajuće mjesto u timu. Znamo ga kao desetku, dok je u Liverpulu igrao i na lijevom krilu, pa kao lažna devetka...

Gdje god bio - i dalje ne doprinosi. Za sada je bez učinka u Premijer ligi, dok ima dvije asistencije u Ligi šampiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Geri Nevil Florijan Virc Liverpul Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC