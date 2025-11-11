"Igra kao beba, a vrijedi 130 miliona": Geri Nevil raspalio po najvećem promašaju Liverpula

Geri Nevil oštro komentarisao loše igre Florijana Virca, novog fudbalera Liverpula.

Mančester siti razbio je Liverpul 3:0 u derbiju Premijer lige tokom vikenda, a najviše kritika zaslužio je Florijan Virc koji je ponovo bio potpuno nevidljiv. Najskuplje pojačanje u istoriji Liverpula (125 miliona evra plaćen Leverkuzenu ovog ljeta) ozbiljno se muči u Premijer ligi i zaista je bolno vidjeti da na 11 utakmica nema ni gol ni asistenciju.

Ako je mislio da to može da prođe "ispod oka" nekome u Engleskoj, grdno se prevario. Legendarni fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil kritikovao ga je poslije debakla sa Sitijem i zaista nije štedio riječi.

"Florijan Virc je problem. Recimo to kako jeste: on je problem. Vrijedi više od 120 milona eura, a na terenu je izgledao kao malo beba", izjavio je Nevil za "Skaj Sport": "Do sada smo postupali smo s njim pažljivo, razumijevajući da dolazi u novu zemlju, u drugačiju ligu, ali ovo ne može dalje. Ima kvalitet, tehnički je fantastičan igrač, ali danas je bio mentalno i fizički potpuno potučen. To je zabrinjavajuće".

Uz to, Nevil je kritikovao i ovu ekipu Liverpula koja ne djeluje da može da odbrani titulu Premijer lige: "Izgledali su kao tim koji je lako pobijediti. Nedostaje intenzitet, nedostaje energije... Neki igrači su zaista premekani, a najjasniji primjer svega toga o čemu pričam je Florijan Virc".

Zašto tako loše igra Virc?

Osim što je Premijer liga daleko teža od Bundeslige u kojoj je igrao do sada, Florijan Virc ima problem i da se uklopi u sistem Arnea Slota koji mu još traži odgovarajuće mjesto u timu. Znamo ga kao desetku, dok je u Liverpulu igrao i na lijevom krilu, pa kao lažna devetka...

Gdje god bio - i dalje ne doprinosi. Za sada je bez učinka u Premijer ligi, dok ima dvije asistencije u Ligi šampiona.