logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela Engleska priča o poništenom golu Liverpula: Ovaj detalj odlučio je derbi Premijer lige

Cijela Engleska priča o poništenom golu Liverpula: Ovaj detalj odlučio je derbi Premijer lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogodio Virdžil van Dajk, a Liverpul nije izjednačio protiv Sitija.

Poništen gol Liverpula protiv Mančester sitija Izvor: X/Trend5i11/printscreen

Veliki derbi 11. kola Premijer lige između Mančester sitija i Liverpula obilježio je Erlind Haland jer prvo nije uspio da postigne gol sa "bijele tačke", a onda je donio prednost svojoj ekipi, ali to nije jedini detalj koji će se pamtiti. Čitava Engleska je još tokom meča počela da priča o momentu iz finiša prvog dijela meča, kada je poništen gol Liverpula!

Virdžil van Dajk se najbolje snašao u kaznenom prostoru domaćeg tima, poslao je izuzetno precizan udarac i savlado Điđija Donarumu, ali... Gol Liverpulovog štopera poništen je zbog lijevog beka aktuelnog šampiona Engleske - procijenjeno je da se Robertson nalazio u nedozvoljenoj poziciji i da je uticao na igru.

Pogledajte spornu situaciju:

Škotski fudbaler bio je najbliži golu Mančester sitija, a glavni arbitar je utvrdio da je njegov položaj ometao Donarumu. Na društvenim mrežama mnogo je onih koji nisu saglasni sa tim, pa se bune jer Liverpul nije uspio da izjednači u derbiju koji je obilježio prethodnih nekoliko godina u Premijer ligi.

Pre ovog gola Van Dajka Mančester siti je poveo preko Halanda, a Niko je u finišu prvog dijela igre povisio na 2:0. To su dodtni problemi koje Liverpul ima, jer tim Arnea Slota uopšte ne liči na šampionsku ekipu iz prethodne sezone. Liverpul ima niz veoma loših rezultat u domaćem prvenstvu i polako mu izmiče vrh tabele.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liverpul Mančester siti Premijer liga Virdžil van Dajk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC