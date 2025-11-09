logo
Sanderlend "makazicama" u sudijskoj nadoknadi zaustavio Arsenal (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor MONDO/Beta
0

Fudbaleri Sanderlenda odigrali su sinoć na svom terenu neriješeno 2:2 protiv Arsenala, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Sanderlend Arsenal Premijer liga Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia

Sanderlend je poveo u 36. minutu golom koji je postigao Danijel Balard, a Arsenal je izjednačio pogotkom Bukaja Sake u 54. minutu.

Londonska ekipa povela je golom Leandra Trosara u 74. minutu, a bod Sanderlendu obezbijedio je Brajan Brobi u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Arsenal je prvi na tabeli sa 26 bodova i ima sedam bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Sanderlend je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i poslije ukupno četvrtog neriješnog rezultata u ligi zauzima treće mjesto na tabeli sa 19 bodova.

U sljedećem kolu Arsenal će dočekati Totenhem, a Sanderlend će u Londonu igrati protiv Fulama.

(MONDO, agencije)

Tagovi

Arsenal Sanderlend Premijer liga

