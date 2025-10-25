"Sjedim u zatvorskoj ćeliji, a oko mene ubice i silovatelji": Bivši igrač Arsenala i Liverpula otvorio dušu

Džermejn Penant bio je osuđen na tri mheseca zatvora i dobro pamti kroz šta je sve prošao dok je bio iza rešetaka.

Džermejn Penant (42) je u karijeri igrao za Arsenal, Liverpul, Lids, Birmingem, Saragosu, mladu reprezentaciju Engleske, a bio je u finalu Lige šampiona. Ali, ono po čemu ga mnogo više pamte je po tome što je bio u zatvoru. Bilo je to 2005. godine kada je vozio pijan, bez vozačke dozvole i bez osiguranja, osuđen je na tri mjeseca zatvora.

"Stvari koje su bile noćna mora postale su realnost. Kada su me osudili, sjedio sam i pomislio 'to je to, moja karijera je gotova'. Nadao sam se da mogu da uložim neku žalbu, da nešto može da se uradi. Onda su se pojavili čuvari, prebacili me u kombi i odvezli u zatvor. Na putu do tamo sam razmišljao šta sad da radim i šta će sada da bude, da li će tamo da me prebiju", prisjetio se Penant svega toga u podkastu kod Adebaja Akinfeve.

Kada je završio u zatvorskoj ćeliji, nije mogao da dođe sebi. Nije vjerovao šta se dešava.

"Sjedio sam u ćeliji, prva dva-tri dana sam bio u potpunom šoku. Čim je to prestalo, slomio sam se, četvrtog dana sam počeo da plačem. Šta sam uradio sa životom? Kako sam došao do ćelije? Igrao sam za Arsenal, igrao u Premijer ligi, namještao sam golove Emilu Heskiju, slavio sa navijačima. Kako sada sjedim u ćeliji..."

"Oko mene teroristi, ubice, silovatelji..."

Ne zaboravlja okruženje u kom je tada bio. Oko njega bili su drugi zatvorenici osuđeni zbog najgorih krivičnih djela.

"Sjedio sam u ćeliji, kao da sam terorista, ubica ili silovatelj. To su ljudi koji su bili oko mene. Bio sam u zatvoru A kategorije, tamo su bili najgori kriminalci", priča Džermejn.

Otkrio je i kako su izgledali njegovi dani u zatvoru i kakav je bio ritual.

"Puštali su me da idem u teretanu, ujutru i uveče, iako je bila dozvoljena samo jedna sesija tokom dana. Igrao se i fudbal u zatvoru, igrao sam sa njima, ali je to bilo užasno. Morao sam da skačem ekstremno visoko da izbjegnem neke klizeće startove, inače bi me ubili. Jedan od njih je uklizao, kao u UFC borbama. Bio sam uvjeren u tim momentima da je moja karijera gotova, ali ne samo to, već i moja sloboda. Nikada više nisam slobodu uzeo zdravo za gotovo. Pisao sam tada često familiji, prijateljima, navijačima. Agent me je pozvao u jednom momentu i rekao da Birmingem želi da otkupi moj ugovor, da ne bude samo pozajmica. Bio sam oduševljen, nisam pitao ni za platu, ni ništa. Da su ponudili da me plaćaju kikirikijem i limenkama koka-kole na nedjeljnom nivou, prihvatio bih", zaključio je Penant.

Pustili ga iz zatvora da igra utakmicu

Još jedan interesantan detalj prati karijeru Penanta. Odigrao je zvaničan meč u Premijer ligi dok je nosio nanogvicu. Bio je već u zatvoru, osuđen na tri mjeseca, al je dobio dozvolu da igra za Birmingem.

Tako je odigrao meč protiv Totenhema sa nanogvicom. Pošto je Birmingem ispao iz Premijer lige, otišao je u Liverpul i tamo proveo tri sezone. Igrao je u finalu Lige šampiona, a poslije toga je nosio dresove Portsmuta, Saragose, Stouka, Vulverhemptona, Vigana...

