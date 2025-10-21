logo
Haos u Londonu, Atletiko prijavio Arsenal UEFA: Problem u Ligi šampiona o kojem priča cijeli svijet

Haos u Londonu, Atletiko prijavio Arsenal UEFA: Problem u Ligi šampiona o kojem priča cijeli svijet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Na stadionu Arsenala nije bilo tople vode, pa igrači Atletiko Madrida nisu mogli da se istušitraju poslije treninga.

Na stadionu Arsenala nije bilo tople vode Izvor: Cesar Cebolla / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Igrači Atletiko Madrida bili su veoma ljuti poslije treninga na stadionu Arsenala kad su shvatili da neće moći da se istuširaju. Tim iz Španije stigao je u London gdje će u trećem kolu Lige šampiona igrati protiv Arsenala u utorak od 21 sati, ali prvi trening igrača Dijega Simeonea nije bio onakav kakvog su ga zamišljali.

Odmah je Atletiko preduzeo radikalne mjere, nakon što ih je neprijatno iznenadila situacija na Emiratima. Naime, ovaj klub podnio je zvaničnu tužnu UEFA zbog organizacije takmičenja i kako bi prijavio anomaliju na stadionu, saznaje Marka. Takođe se navodi i da su igrači prije treninga ustanovili da nema tople vode i to prijavili, ali problem poslije treninga nije bio riješen.

Isti medij stupio je u kontakt sa londonskim klubom koji je uvidio grešku i navodno prijavio zastoj u 18.45, ali je trening crveno-bijelih bio završen u 19.15, a tople vode još nije bilo. Doduše, 10 minuta kasnije na Emiratima je bilo tople vode, ali igrači su tada već bili ljuti na propust domaćina.

Kad je i pitanju tabela Lige šampiona, Arsenal je kao domaćim dobio ulogu favorita, a dosad je upisao dvije pobjede - protiv Atletika iz Bilbaa (2:0), a onda i protiv Olimpijakosa (2:0). Na drugoj strani španska ekipa je savladala Ajntraht Frankfurt ubjedljivim rezultatom 5:1.

