Aco Petrović dobio državljanstvo Brazila!

Autor Dragan Šutvić
0

Aco Petrović je "postao Brazilac".

Aco Petrović dobio državljanstvo Brazila Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Aleksandar Petrović, koji je prije nedjelju dana sa Brazilom osvojio Amerikup, dobio je državljanstvo te južnoameričke zemlje, objavio je Košarkaški savez Brazila.

"Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdat je pasoš za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov Amerikupa sa Brazilom", saopštio je brazilski savez na Instagramu.

Brazil je u finalu Amerikupa pobijedio Argentinu 55:47. To je ukupno peta titula za Brazil u 20 godina održavanja tog takmičenja.

Savez nije objavio zašto je 66-godišnji selektor, brat nekadašnjeg proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića, uzeo brazilsko državljanstvo, ali se pretpostavlja da mu ono omogućava dodatna prava u toj zemlji gdje ima ugovor do 2028. godine.

U Brazilu, čiju reprezentaciju Petrović vodi od 2024, moguće je imati dvojno državljanstvo.

Hrvatski trener je bio selektor Brazila i od 2017. do 2021. godine, a tokom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH.

(mondo.ba/Kurir)

Tagovi

Aleksandar Petrović košarka Brazil

