Nijemci se oporavili od početkog šoka, pa srušili Portugalce: Lo odveo pancere u četvrtfinale

Nijemci su drugi četvrtfinalisti Eurobasketa, kraj puta za Portugalce.

Izvor: VALDA KALNINA/EPA

Košarkaši Njemačke plasirali su se u četvrtfinale Eurobasketa, pošto su ubjedljivo slavili protiv selekcije Portugala rezultatom 85:58. Daleko od toga da je ovo bio lak posao za jednog od favorita za zlato, pošto su Portugalci bili konkurentni tokom prvog poluvremena i do polovine treće dionice kada se upalila njemačka "mašina".

Lo je bio ključni igrač u preokretu "pancera", a meč je završio sa 12 poena. Efikasniji od njega bili su Denis Šruder i Franc Vagner sa po 16, a Isak Bonga je dodao 15 poena. Kod Portugalaca je najbolji bio Nemijas Keta sa 18 poena i 11 skokova.