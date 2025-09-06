logo
Nijemci se oporavili od početkog šoka, pa srušili Portugalce: Lo odveo pancere u četvrtfinale

Autor Jelena Bijeljić
0

Nijemci su drugi četvrtfinalisti Eurobasketa, kraj puta za Portugalce.

Njemačka pobijedila Portugal i plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa Izvor: VALDA KALNINA/EPA

Košarkaši Njemačke plasirali su se u četvrtfinale Eurobasketa, pošto su ubjedljivo slavili protiv selekcije Portugala rezultatom 85:58. Daleko od toga da je ovo bio lak posao za jednog od favorita za zlato, pošto su Portugalci bili konkurentni tokom prvog poluvremena i do polovine treće dionice kada se upalila njemačka "mašina".

Lo je bio ključni igrač u preokretu "pancera", a meč je završio sa 12 poena. Efikasniji od njega bili su Denis Šruder i Franc Vagner sa po 16, a Isak  Bonga  je dodao 15 poena. Kod Portugalaca je najbolji bio Nemijas Keta sa 18 poena i 11 skokova.

