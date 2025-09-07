Pogledajte ispraćaj Srbije sa Eurobasketa 2025: Srbija čekala Vasu, Jokić pozdravljao navijače

Košarkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Letoniji, a igrači su već napustili Rigu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Srbije napuštaju Rigu nkon debakla na Eurobasketu 2025 i eliminacije od Finske (92:86) u osmini finala turnira na koji su stigli kao prvi favoriti za zlatnu medalju. Vrijeme je za povratak u Beograd. Čarterom se vraćaju iz letonske prestonice. Let je pomjeren malo, trebalo je da krene u 15.20, ali je pomjeren na 14.20. Novinari i navijači okupili su se ispred hotela da ih isprate.

Prvi su izašli Aleksa Avramović i Stefan Jović koji su ubacili stvari u kombi koji je vozio prtljag do aerodroma. Za njima Nikola Jović i Marko Gudurić, dok su ostale kofere unijeli članovi tima. Igrači nisu odmah mogli da krenu, pa su u hotelu sačekali autobus koji ih je nešto kasnije prebacio do aerodroma.

Jokić pozdravio navijače, Micić se čekao

Prvi je iz hotela izašao Nikola Jokić i mahnuo je navijačima koji su davali podršku, za njim je izašao Milutinov, a Nikola Jović izašao je sa loptom u ruci.

Pogledajte 00:13 Nikola Jokić izašao i pozdravio navijače Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Svi su čekali samo Vasu Micića koji je posljednji izašao iz hotela, pa su u jednom momentu ljudi iz tima ušli da ga ubrzaju.

Sipahi sa Turcima ispratio Srbiju

U istom hotelu je i reprezentacija Turske, a članovi njihovog tima bilo su ispred u bašti hotela i pili piće. U jednom trenutku je iz hotela izašao Kenan Sipahi.

Pogledajte 00:23 Vasa Micić poslednji izašao Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

On je prišao ljudima iz srpskog tima i na srpskom im poželio srećan put i otišao. Tu su se našli i turski navijači, a jedna gospođa prišla je Guduriću, zagrlila ga i zahvalila mu se na svemu što je uradio za Fenerbahče, potpisao je i dres turskog kluba, pa su se slikali.

Bonus video: