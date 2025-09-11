Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva košarke u kolicima

Reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva Evrope C divizije u košarci u kolicima koje se igra u bugarskom gradu Somokov.

Izvor: MONDO

Izabranici selektora Gorana Matića su u posljednjem meču grupne faze savladali nacionalnu tim Češke sa više nego zasluženih 61:51 (15:12, 11:12, 17:10, 18:17). Na putu do velikog finala, koje bi im osiguralo jednu od medalja, Srbiju očekuje reprezentacija Švedske, a susret se igra danas od 14.45 časova.

Najefikasniji u selekciji "orlova" bili su Adija Desatni sa 19 i Filip Jovanović sa 18 poena. Raspoložen je bio i Nemanja Vukašinović, uzdanica KKI Vrbas, a on je meč završio sa osam ubačenih poena. U poraženoj selekciji izdvojio se dvojac Tomaš Nevečni sa 17 i Filip Pospišil koji je imao učinak od 12 datih poena.

"Zadovoljni smo plasmanom u polufinale. Meč sa Česima bio je težak, a moram istaći kako smo sve prelomili u trećoj četvrtini koju smo dobili sa sedam razlike i tada su nam vrata polufinala bila širom otvorena. Sada nas iščekuje okršaj sa neugodnim Šveđanima i iskreno se nadamo da i njih možemo pobijediti, mada nam neće biti nimalo lako. Jedno je sigurno, a to je, da će igrači na terenu dati sve od sebe kako bi stigli do same završnice šampionata Starog kontinenta C divizije", riječi su selektora Srbije Gorana Matića, ujedno trenera Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

