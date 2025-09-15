Procurili detalji razvoda NBA šampiona: Žena završila na sudu, mora da plati ogroman novac zbog izdaje

Nekadašnji NBA košarkaš Iman Šampert se sa poznatom pjevačicom Tejanom Tejlor razveo još 2024. godine.

Izvor: Robin Marchant / Getty images / Profimedia

Nekadašnji NBA košarkaš Iman Šampert ponovo je u žiži javnosti zbog svoje bivše supruge, popularne pjevačice Tejane Tejlor sa kojom se razveo još 2024. godine. Naime, ona će morati da plati 70.000 dolara bivšem asu, a razlog je to što je medijima dostavila detalje njihovog razvoda.

Sud je ustanovio da je Tejlor prekršila uslove razvoda sklopljenog prošle godine. Iako je i Šampert bio na optuženičkoj klupi, utvrđeno je da on ipak nije kriv. U zaključku se navodi da je pjevačica direktno narušila povjerljivost sporazumnog raskida jer su se povjerljive informacije pojavile u tabloidnim medijima.

Kako je tekla njihova ljubavna priča?

Poznati košarkaš i pjevačica su svoju vezu potvrdili 2016. godine kada su se pojavili zajedno i u muzičkom spotu "Fade" repera Kanjea Vesta. U braku su dobili svoje djece, a Šampert je oba puta prisustvovao porođajima, čak je bio u ulozi babice. Naime, Tejana je prije nekoliko godina saopštila kako je izgledao njen porođaj. Nije osjetila kontrakcije, a kada je shvatila da se nešto dešava bilo je kasno za odlazak u bolnicu. Iman je preuzeo ulogu doktora, savjete je dobijao od dežurne službe koju je imao na telefonskoj vezi, a hitna pomoć je stigla pet minuta nakon što je Šampert porodio svoju suprugu.

Njihova bračna zajednica počela je da se raspada 2023. godine, a Tejlor je u novembru iste godine podnijela zahtjev za razvod. Sve je okončano 2024. godine, ali su u martu procurili detalji u javnost.

Šampert i Lebron

Izvor: Profimedia

To što je odala detalje medijima zavedeno je kao "pokušaj prevare" i sticanje finansijske dobiti, pa će Tejlor će zbog "prevare" morati da isplati 70 hiljada američkih dolara.

Sa druge strane Šampert redovno isplaćuje 8.000 dolara mjesečno za dvoje djece kao alimentaciju dok su djeca maloljetna.

Ostavila ga bez imovine

Bivši šampion NBA lige sa ekipom Klivlend Kavalirsa izgubio je četiri kuće čija je ukupna vrijednost preko 10 miliona dolara, zatim nekoliko skupocjenih automobila među kojima su Majbah od 300.000 i Mercedes od 70.000 dolara, dok je platio i preko milion dolara.

Njegova bivša supruga Tejana Tejlor ostaje vlasnica svih kompanija koje je osnovala tokom njihovog braka. Šampert je obavezao da će mjesečno plaćati alimentaciju u iznosi od 8.000 dolara, kao i da će ćerkama obezbijediti novac za privatno školovanje. Starija ćerka rođena je 2015. godine, a mlađa 2020. godine, pa je jasno da će Iman Šampert još mnogo godina morati da izdvaja novac za obrazovanje.