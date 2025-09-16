logo
Potpisao ugovor na 100 miliona, pa obukao dres Panatinaikosa: Plej uspio ono što Jonas Valančijunas nije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Konačno je Panatinaikos dobio svoje veliko NBA pojačanje, makar na jednom treningu. U zeleno se obukao Džoš Gidi.

Džoš Gidi trenirao sa Panatinaikosom Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Košarkaši Partizana igraju pripremni turnir u Australiji i odmjeriće snage 18. septembra sa Panatinaikosom, a zatim će crno-bijeli igrati sa domaćim timovima. Sidnej Kingsi će biti rival u nedjelju 21. septembra, a Adelejd 36ersi u ponedjeljak 22.

Dok je Partizan otišao oslabljen u Australiju bez nekoliko igrača, Panatinaikos je dobio najveće pojačanje. Na treningu "zelenih" pojavio se Džoš Gidi i on je radio zajedno sa grčkim timom. Pogledajte kako je to izgledalo:

Australijski NBA košarkaš je karijeru počeo upravo u Adelejdu, a nakon srednje škole odmah je 2021. otišao u NBA. Zaigrao je za Oklahomu gdje je proveo tri godine, a zatim je trejdovan u Čikago Bulse. Tu je nedavno potpisao ugovor vrijedan 100.000.000 dolara.

Panatinaikos je tokom ljeta probao da dovede veliko NBA pojačanje u vidu Jonasa Valančijunasa, ali je on na kraju završio u Denveru kod Nikole Jokića. Sada su makar nakratko vidjeli NBA igrača u svom dresu. 

