Selektor Njemačke hitno primljen u bolnicu: Nije mogao da slavi sa timom, odmah mu zakazana opreracija

Autor Dragan Šutvić
0

Aleks Mumbru je morao hitno da bude hospitalizovan i ubrzo će biti operisan u Španiji nakon osvajanja Eurobasketa.

aleks mumbru Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleks Mumbru je opet u bolnici. Selektor košarkaške reprezentacije Njemačke morao je zbog zdravstvenih problema da prepusti vođenje tima Alanu Ibrahimagiću, a sada je morao u bolnicu i nakon takmičenja.

Morali su ljekari da ga hospitalizuju zbog ogromnih komplikacija sa žučnom kesom dan pred početak Eurobasketa, a iako je probao da se vrati na klupu i vodio je tim u osmini finala nije mogao da nastavi takmičenje.

"U prethodnih nekoliko dana shvatio sam da nisam fizički spreman da vodim tim sa klupe. Odlučio sam da promijenim uloge u strušnom štabu i da Alanu dam odgovornost da trenira tim tokom utakmica. I dalje ću biti na klupi i podržavaču tim, zajedno ćemo raditi vrlo blisko, ali mislim da je ovo najbolji način da pomognem timu da dođe do uspjeha", rekao je Mumbru.

Kako javlja "Mundo Deportivo" Mumbru nije mogao u Njemačku gdje je odletio tim kako bi proslavio veliki uspjeh već je morao u Barselonu. Ipak kada je sletio odmah je prebačen u bolnicu i kada završi proces oporavka moraće na operaciju gdje će mu se odstraniti žučna kesa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

