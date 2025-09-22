"Moja najmlađa kćerka ima zdravstvene probleme": Da li je Vladimir Lučić zbog ovoga odbio Partizan?

Vladimir Lučić otkrio je da njegova najmlađa kćerka Saša ima određene zdravstvene probleme zbog kojih je neophodno da ostane u Njemačkoj u narednih nekoliko godina.

Vladimir Lučić (36) bio je na meti Partizana tokom ljeta. Nije tajna da ga je Željko Obradović želio, nije ni tajna da je ponuda bila poslata. Zašto nije prihvaćena? Velika je vjerovatnoća da je razlog za to najmlađa kćerka srpskog košarkaša Saša. Prvi put je javno pričao o njenom problemu sa zdravljem i izvjesno je da je to imalo uticaj.

U podkastu kod Edina Avdića dobio je pitanje o tome da li planira da ostane da živi u Minhenu kada završi karijeru i tada je otkrio detalj koji je malo ko znao.

"Da. U stvari, ne. Kako sam gradio sve u životu, ideja je bila da se vratim u Srbiju. Igrom slučaja moja najmlađa ćerka Saša koja je napunila godinu dana prije nekoliko dana ima određene zdravstvene probleme zbog kojih zavisi striktno od ljekarske pomoći u perspektivi. I bitno je da sam u Njemačkoj naredne tri-četiri godine. Tamo u ovom trenutku imam postavljeno sve i vjerovatno najkvalitetnije moguće postavljeno. Ta stvar može da promijeni određene stvari. Planirao sam da se vratim u Srbiju i živim u Beogradu. Nadam se da ću biti u gradu u kom sam odrastao, kod nas je porodični ručak od 35 ljudi...", rekao je Lučić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

"Nadam se da nikada to neću raditi"

Pred sam kraj razgovora Avdić je pitao Lučića i da li razmišlja da ostane u košarci i kada završi karijeru poslije dvogodišnjeg ugovora koji je potpisao sa minhenskim Bajernom. Možda kao dio stručnog štaba ili nešto slično?

"Ne. Ne razmišljam i nadam se iskreno da neću ni na koji način ostati vezan timski u košarci i biti dio ekipe i stručnog štaba. Iz razloga što je najljepše je biti sportista, najlakše je biti košarkaš. Kao trener, posebno pomoćni trener, spremaš mečeve, siječeš video snimke, radiš analize, vraćaš lopte, dolaziš ranije, odlaziš kasnije za mnogo manju lovu na kraju. Osnovni razlog je to što želim da se posvetim porodici. Imam tri ćerke. Ostajanje u okvirima stručnog štaba je potpuno isti život kao sada, kalendarski mislim. Propuštanje svih bitnih datuma u odrastanju djevojčica. Donošenje posla kući. Nije to potrebno ni meni ni familiji", poručio je Lučić.

Na to se nadovezalo pitanje i da li možda razmišlja onda o nekoj menadžerskoj ili direktorskoj funkciji u sklopu kluba.

"Ne bih volio da Bajern ili bilo koji drugi klub osjeća potrebu da meni učini nešto kao legendi kluba, možda bih volio neku funkciju u klubu, ali da budem uz nekoga i učim posao. I ako pokažem potencijal, da postanem neko, ali imam široka interesovanja za stvari van sporta, pronaći ću se negdje. Ako imam neko interesovanje za nešto onda ću da nađem nešto u tome", zaključio je Lučić.

