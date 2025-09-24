FMP doveo sina legendarnog srpskog košarkaša: Prije dvije godine ga htio Partizan, sad ide u Železnik

FMP iz Železnika angažovao je Filipa Rebraču i time kompletirao roster za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub FMP iz Železnika će u sezoni 2025/26 biti jači za Filipa Rebraču (206, 28), sina jednog od najboljih srpskih centara svih vremena. Krilni centar imao je veoma uspješnu sezonu u Vojvodini gdje je u ABA 2 ligi bio jedan od lidera ekipe koja je završila takmičenje u polufinalu.

Rebrača je prosječno bilježio 11,7 poena uz 7,8 skokova po utakmici uz izvrsnih 61 odsto šuta iz igre. Najbolju utakmicu odigrao je protiv ekipe Cedevita junior kada je meč završio sa dabl-dabl učinkom sa 22 poena i 10 skokova. "Panteri" očekuju da bi Filip Rebrača i u narednoj sezoni mogao da bilježi tako dobre partije.

Filip Rebrača je nakon školovanja u SAD gdje je sa dosta uspjeha pohađao univerzitete Sjeverna Dakota i Ajova profesionalnu karijeru započeo u ekipi Borca iz Čačka. Tada je zabilježio i prve nastupe u ABA ligi, a tokom debitantske sezone u profesionalnoj košarci odigrao je 25 mečeva u regionalnom takmičenju. Imao je prosjek od 4,9 poena i tri skoka.

Kakvu je karijeru imao Željko Rebrača?

Legendarni srpski centar Željko Rebrača rođem je u Apatinu, a prve korake u profesionalnoj košarci napravio je u dresu ekipe NAP iz Novog Sada. Već naredne sezone nosio je dres Partizana, sa kojim je osvojio evropsku titulu, a zatim su se ređali najbolji evropski i nekoliko američkih timova.

9.4.1972. Željko Rebrača

Igrao je za Beneton iz Treviza i Panatinaikos, zatim u NBA ligi za Detroit, Atlantu i LA Kliperse, a karijeru je završio u dresu Valensije. Pored evropsku titule u dresu Partizana osvojio je jednu i sa Pantinaikosom, a tada je bio MVP Fajnal-fora. Kao reprezentativac Jugoslavije osvojio je dva zlata na Evropskim prvenstvima, jedno zlato na Mundobasketu i srebro na Olimpijske igre.