"Partizan da osvoji Evroligu? Realno je": Džouns željan dokazivanja, pokazao nam je i novi način proslave

Karlik Džouns je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o ciljevima Partizana, osvajanju Evrolige, novim igračima, tetovaži koju je dodao i slavlju koje je spremio...

Partizan kreće u novi početak, ulazi u novu sezonu sa novim timom u kom su ostali nosioci igre od prošle sezone. Jedan od tih lidera i čovjek od koga svi mnogo očekuju je Karlik Džouns. Visoke ciljeve je postavio i on pred sebe i pred cijelu ekipu i o svemu tome pričao je u intervjuu za MONDO.

"Veoma sam uzbuđen pred početak nove sezone čovječe, fokusiran sam, kao i svi. Uzbuđeni smo zbog onoga što možemo da uradimo, doveli smo tri nova igrača i svi vjerujemo u isto. U drugom dijelu prošle sezone smo počeli da igramo bolje, mislim da mnogi smatraju da ne možemo da uradimo mnogi i imamo mnogo toga da dokažemo. Na istim smo talasnim dužinama, prošle godine je bilo slično, mada smo bili potpuno novi tim. Neki od nas nikada nisu igrali u Evropi, učili smo, prošli kroz to. Imamo velike ciljeve za sezonu. Bili smo blizu i plej-ofa i fajnal-fora i svih tih stvari u Evroligi, sada je to na vrhu naše liste", počeo je Karlik razgovor za MONDO tokom dana za medije koji je Partizan organizovao u Areni.

Željko Obradović je u obraćanju novinarima rekao da je od svog plejmejkera tražio da bude strpljiv i da je razlika u igri između kraja prošle sezone i priprema velika.

"Rekao mi je da budem strpljiv jer sam imao povredu. U prvom meču na terenu sam promašivao šuteve koje inače pogađam. Četiri mjeseca nisam igrao. Pokušavao je da me podsjeti da ne žurim, da će stvari doći na svoje. Gledam to kao podsjetnik u smislu 'vjerovao sam ti prošle sezone, razumijem da se vraćaš iz povrede i hoću da znaš da ti vjerujem i ove godine'", pojašnjava Karlik.

"Osvajanje Evrolige? Naravno da je realno"

Džabari Parker je jedan od novajlija u timu Partizana i on je pojasnio da je došao sa željom da osvoji Evroligu. Pitali smo Karlika da li smatra da je to realno?

"Da, jeste. Mislio sam da je bilo realno i prošle godine i kada nismo dobro počeli. Kada uđete u plej-of onda je rezultat 0:0, nije važna tabela ni skor. To smo pokušali da uradimo, nažalost se nije dogodilo. Džabari, Šejk, Dilan, svi oni mogu da nam pomognu. Imamo solidan tim, doveli smo tri nova igrača, sampouzdanje raste."

Porazgovarao je Karlik već sa igračima koji su se pridružili timu, sa Parkerom, Šejkom Miltonom i Dilanom Osetkovskim.

"Biće mnogo uspona i padova, rekao sam im da se drže. Suočavaćemo se sa raznim stvarima. Da treba da vjeruju treneru i da vjeruju u proces. Šta god da im je potrebno, tu smo da pomognemo. Mnogi igrači koji su bili tu prošle sezone su tu i želimo da se nadograđujemo."

"Zvezda? Nikoga neće zanimati izgovori"

I sam je primijetio neke stvari koje može da popravi i na tome je radio u pauzi između dvije sezone.

"Šta mogu da popravim? Da ubrzavam ritam, da igramo brže. Neke mečeve igrali smo brzo, neke sporo. Moramo da budemo konstantniji. Ne želimo da radimo neke stvari tri ili četiri utakmice i da ih onda ne radimo par mečeva. Pobjede i porazi se dešavaju, ali način na koji igramo uvijek treba da bude isti, bez obzira na sve."

Ove sezone je Crvena zvezda u sličnoj situaciji kao što je bio Partizan u prošloj. Dovela je potpuno novi tim. Karlik je naglasio da ih čeka težak period adaptacije.

"Znam neke igrača, ali ne pričam sa njima. Moraće da se snađu. Nikoga neće da bude briga za izgovore, za to što su novi igrači. Mi smo prošli kroz to, nikoga nije bilo briga. Na kraju dana ili si pobijedio ili izgubio. Moraće da nauče i da se snađu u toj situaciji"

"Gledaćete kako slavim ovako"

Tokom ljeta je Džouns dodao i jednu novu tetovažu i to na ruku. Ima veze sa filmom "Džoker", ne sa Nikolom Jokićem i obećao je da će tako da slavi pobjede i dobre poteze u predstojećoj sezoni.

"Dodao sam samo ovaj Džoker dio, ako ste gledali film, ima tu izreku, tačnije pitanje 'Zašto tako ozbiljno'. Za mene je to neka vrsta slavlja, ali u isto vrijeme i to da neki shvataju ovu igru preozbiljno čovječe. Nije ovo život ili smrt, nije takva situacija, ovo je košarka. Uživaj, smij se, želiš da pobijediš, to je normalno, ali u tom procesu neki zaborave da uživaju u meču. Nema nikakve veze sa Jokićem, svaka čast njemu naravno. Vidjećete me kako slavim ovako tokom sezone", izgovorio je Karlik i podigao ruku da pokaže tačno kako će da izgleda ta proslava.

Za kraj je imao poruku za navijače i sve one koji dolaze da gledaju i bodre Partizan.

"Uzbuđen sam što ću ponovo igrati pred njima. Vidio sam poruke, želje da se što prije oporavim, primijetio sam sve to. Uzbuđen sam, biće sjajna godina, samo neka nastave da nam vjeruju, mi ćemo da se borimo", zaključio je Karlik Džouns.