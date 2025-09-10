Isplivale fotke Karlika Džounsa: Šokirao je navijače onim što je uradio tokom ljeta

Karlik Džouns ima novu tetovažu i to na ruci. Mnoge je iznenadio ovakvim potezom tokom ljeta.

Izvor: Instagram/maretattoo

Partizan je morao da počne pripreme bez Karlika Džounsa koji je imao intervenciju na prstu jedne ruke, a pauzu između dvije sezone iskoristio je američki plejmejker da uradi novu tetovažu.

Sada je na društvenim mrežama moglo da se vidi kako je Karlik istetovirao ruku, pokazao je to na jednom videu. Tetovaža je detalj vezan za filmski i strip lik Džokera, negativca iz serijala o Betmenu. Osim iskeženih zuba na njoj je i natpis "Why so serious?" ili "Zašto tako ozbiljno?" Pogledajte:

Zašto nema Karlika u dresu Partizana?

"Problem je jedini Karlik Džouns koji nije trenirao. Nadamo se da kad se vratimo iz Italije da će moći da trenira. Ostali su u redu, juniori su imali neke probleme na početku, na kraju su njih trojica bili sposobni da treniraju. Fali nam kapiten Vanja Marinković i Isak Bonga koji su na Evropskom prvenstvu i kojima, naravno, želimo sve najbolje", rekao je Željko Obradović.

Kako je MONDO saznao Karlik Džouns je tokom ljeta imao intervenciju na prstu ruke i zato je morao da propusti jedan kraći dio priprema, ali sada bi polako trebalo da se vrati u trenažni ritam.