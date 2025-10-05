Šejk Milton je u intervjuu za MONDO objasnio zašto je došao u Partizan, sa kim je sve pričao i šta od njega može da se očekuje u novom timu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je napravio tim za velike ambicije, svi u ekipi pričaju o osvajanju Evrolige. Ponavljali su to i Karlik Džouns, Džabari Parker i Sterling Braun. Jedno od najvećih pojačanja od kog se očekuje da pravi razliku baš na tom putu svakako je Šejk Milton. Doskorašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa.

Upravo je američki košarkaš dao intervju za MONDO pred početak nove sezone, prije utakmice sa Dubaijem. Odmah je naglasio da se lijepo osjeća u Beogradu i da mu prija.

"Dobar je osjećaj ovdje čovječe. Kratko sam ovdje, ali je dobro za sada", počeo je Milton razgovor za MONDO.

Objasnio je i šta je na njega imalo uticaj da izabere Partizan, pošto je imao dosta ponuda na stolu.

"Dobra situacija. Pričao sam sa trenerom Obradovićem, sa saigračima. Postavio sam sebi prioritete za ovo ljeto i mislim da će da bude dobra stvar"

"Sa Sterlingom sam najviše pričao"

Vidi opis "Postavio sam sebi prioritete": Milton nam otkrio zašto je izabrao Partizan i ko je imao ključnu ulogu u tome Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Samo po sebi je došlo i pitanje o tome sa kim je sve razgovarao prije dolaska u Partizan. Nije tu bilo mnogo iznenađenja, jer se odlično poznaje sa Sterlingom Braunom.

"Pričao sam sa trenerom, sa Zoranom Savićem, pričao sam sa Sterlingom. Uzbuđen sam zbog svega. Razgovarao sam dosta sa Braunom."

U tom momentu još uvijek nije imao razgovor sa Željkom o tome šta trofejni stručnjak tačno traži od njega.

"Nismo još uvijek pričali o tim detaljima, neko sam ko dolazi da igra jako, da upozna akcije za napad, da znamo šta treba radimo u odbrani i da sve to izvršavamo."

Šta je razlika između NBA i Evrope?

Pogledajte 02:56 Šejk Milton intervju za MONDO Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Pokušao je Šejk da objasni i šta je primijetio kao glavne razlike između košarke koja se igra u NBA ligi i u Evropi.

"Rekao bih da je razlika u tome što je fizički snažnija igra ovdje. U reketu ima mnogo više ljudi, morate da budete vješti, da znate košarku i da imate koeficijent inteligencije da biste igrali"

Stiče se utisak da je samokritičan i da zna da postoji dosta detalja koje mora da popravi da bi imao uspjeha u evropskoj košarci.

"Sve. Ukupno moram da budem agresivniji. Kada to uradim, sve će da dođe na svoje. Da radim na obje strane terena"

O Dončiću i derbiju sa Zvezdom

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Milton je imao priliku da igra i sa Lukom Dončićem u Lejkersima, ali nije sa slovenačkim reprezentativcem razgovarao o Srbiji.

"Nisam sa Lukom pričao o ovome. I ja sam bio šokiran kao i svi kada je trejdovan u Lejkerse"

Već je gledao razne video snimke atmosfere sa derbija i kako to izgleda kada igraju Partizan i Zvezda.

"Gledao sam snimke, pričao sa saigračima o tome, uzbuđen sam i jedva čekam"

Imao je za kraj i poruku za navijače crno-bijelih.

"Uzbuđen sam čovječe, gledao sam snimke, vidio sam kakvu energiju donose i jedva čekam. Mogu da im kažem da od mene očekuju očekuju dosta strasti, borbe, nekoga ko ostavlja srce na terenu i daje sve za ekipu", zaključio je Milton.