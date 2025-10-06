"Ima tri žene, sa dvije čeka dijete, za zaštitu nije čuo": Saigrač Nikole Jokića šokirao Vlatka Čančara

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar govorio je o bivšem igraču Denvera Vilu Bartonu.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar otkrio je jednu nevjerovatno priču iz tabora Denver Nagetsa - dok je nastupao za taj tim, a saigrač mu bio Vil Barton, Amerikanac je sa dvije od svoje tri žene čekao dijete! Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić očekivao je u tim trenucima pomoć na terenu od Bartona, ali je on bio previše zaokupljen privatnim životom u kojem su se dešavale nevjerovatne stvari.

"Vil Barton... Prvi put sam se susreo da neko očekuje dvoje djece u istom mjesecu, sa dvije različite žene. To mi je bilo potpuno... Rekoh, šta je sad ovo? Onda sam ja shvatio da on ima tri žene", rekao je Vlatko Čančar i nasmijao voditelja Edina Avdića, koji ga je ugostio u podkastu "X&o Chat".

"On za kondom ne zna. Mislim se, šta radiš, čovječe? Pa je**te... Nemoguće da čovjek...", rekao je Čančar i zatim ozbiljnijim tonom pričao o situaciji u NBA: "I djevojke targetiraju igrače, razumiješ. Samo po timovima se mijenjaju. Kad dođe Hjuston Rokets, one su tu. Kad dođemo mi, iste. Sve iste. Dosta puta možeš da primetiš da dosta NBA igrača ima istu djevojku".

Ko je Vil Barton?

Američki košarkaš Vil Barton rođen je 1991. godine u Baltimoru, a nakon dvije godine na koledžu Memfis stigao je u NBA ligu, kao 40. pik sa drafta 2012. godine. izabrao ga je Portland, u kojem je proveo prve tri sezone. Narednih sedam godina igrao je za Denver, a zatim još i za Vašington i Toronto. Od 2023. godine njegova karijera išla je čudnim tokovima pošto je igrao u Španiji, Portoriku, Kini i ponovo Portoriku, a u aprilu 2025. godine objavio je kraj karijere.

Što se tiče njegovog ljubavnog života, tokom profesionalne karijere povezivan je sa brojnim poznatim i manje poznatim ženama. Za sada se zna da ima četvoro djece. Najstariji je sin Vajat rođen u julu 2014. godine, ćerka ćerka Lilijan Žizel rođena je u decembru 2016. godine, a treće i četvrto dijete praktično u isto vrijeme.

Sina Okeana dobio je 7. januara 2019. godine sa Ešli Monro, dok mu je Maika Džai rodila sina Trila samo deset dana kasnije. O tom događaju pričao je Čančar, kojem je bilo nelogično da dvije žene istovremeno rađaju dijete njegovom saigraču.