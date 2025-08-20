"Mi ti nećemo oprostiti": Izdao je i Luku Dončića, cijela Slovenija ustala protiv Vlatka Čančara

Vlatko Čančar, bivši saigrač Nikole Jokića i njegov dobar prijatelj, odlučio je da ne igra za Sloveniju ovog ljeta. Zato ga je branio Luka Dončić, ali sada u Sloveniji shvataju da to nije dovoljno i da preko nekih stvari ne mogu da pređu.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia / MN Press

Košarkaška reprezentacija Slovenije konačno je prethodne večeri prekinula "crni niz" na pripremama i savladala je Veliku Britaniju 93:81 u Stožicama. Bila je to prva pobjeda za "zmajčeke" u pripremnom periodu za Eurobasket 2025, naravno uz fantastičnu partiju Luke Dončića koji je imao 28 poena, 10 asistencija i šest skokova, međutim ipak nešto drugo bilo je u fokusu medija u utorak.

Slovenačka "Ekipa" kritikovala je Vlatka Čančara zbog lošeg tajminga, odnosno zbog toga što se na Instagramu pohvalio kako je "u treningu", ali sa košarkašima Olimpije iz Milana, dok je Sloveniju zvanično "odjavio" zbog problema s povredom i potrebe da ovog ljeta više odmara da bi se spremio za klupsku sezonu.

"Čančar, nije ti ovo trebalo - Vlatko je ovo objavio iz Milana tik pred utakmicu Dončića i Slovenije", stoji u naslovu uz fotografiju s treninga koju je Vlatko Čančar podijelio, a zaista nije morao da "bode oči" u ovakvim trenucima.



"Ima stvari koje su odmjerene dobrim ukusom i onih kojima ta mjera poprilično nedostaje. Nekako se ne možemo otarasiti utiska da u ove druge konkretno spada objava koju je ovog utorka popodne u Sloveniju i svijet poslao Vlatko Čančar, nestali slovenački reprezentativac, koji je ovog ljeta zamijenio Denver i NBA ligu za Milano, a uz to uskratio usluge svojoj domovini", navodi se u ovom tekstu i dodaje da je Luka Dončić stao u zaštitu Čančara i "drugog izdajnika" Džoša Niba, interesantno njegovog saigrača iz Milana.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

"Luka je jako i očekivano optužio Milano, Italijani su brzo odgovorili, ali nekako je prevagnula riječ globalne megazvijezde. Zato je utoliko manje razumljivo da se Čančar, makar iz poštovanja prema Luki - ako već ne prema nekome drugome ili čak prema svima vama i nama - danas nije mogao uzdržati. Nekad je više nego dovoljno da čovjek ostane tih. On nije", dodaje se u tekstu.

Uz poruku da ne mogu i neće da mu oproste što je pogriješio tajming, "Ekipa" dodaje da je Čančar morao malo više da razmisli koliko ovakvo njegovo ponašanje na društvenim mrežama boli navijače Slovenije.

"Možemo razumjeti da se baš nekoliko sati pred novu domaću utakmicu slovenačke reprezentacije (zanimljivo, posljednji put se oglasio neposredno pred prethodnu) oglasio Milano, i to prilično zajedljivom objavom. Nasmijanim Čančarom u klupskoj opremi, podignutim palcem i natpisom 'nazad na posao'. Osmijeh i palac gore ili dole, to bismo Vlatku još i mogli progledati kroz prste. Ali to da je zatim sve zajedno objavio i sam, i pri tom ne samo učestvovao u očiglednom zadirkivanju svog kluba, već i sam poslao poruku u takvom tonu - to mu teže možemo oprostiti. Odnosno, i nećemo".

Ko će igrati za Sloveniju na Eurobasketu?

Izvor: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije izbila "frka" samo oko Džoša Niba i Vlatka Čančara, nego i oko odluke selektora Aleksandera Sekulića da precrta sa spiska i iskusnog Zorana Dragića, tako da atmosfera nije idealna. Posljednji meč na pripremama Slovenija će igrati protiv Srbije 21. avgusta u "Beogradskoj areni", poslije čega će i Sekulić da "siječe". Evo s kojim igračima raspolaže:

Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Alen Omić, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar i Luka Ščuka.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)